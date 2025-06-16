В Израиле от удара Ирана погибла семья из Одессы: детали

Руины жилых домов, разрушенных иранским ракетным ударом в Бат-Яме, центральный Израиль / © Associated Press

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Семья украинцев, среди которых трое детей, погибших в результате ракетной атаки Ирана 14 июня в израильском городе Бат-Ям, были родом из Одессы, а не из Запорожья, как сообщалось ранее.

Об этом рассказал украинский еврейский историк и журналист Шимон Бриман, передает «Суспільне».

По его словам, семья (бабушка, мать, дочь и двое малых племянников) погибла в результате прямого попадания иранской ракеты в городе Бат-Ям, куда они приехали на лечение.

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«Это были граждане Украины из Одессы, приехавшие на лечение дочери в Израиле. Вчера вечером был краткий пресс-релиз посольства Украины в Израиле. Мы чувствуем, что есть какая-то общая судьба между украинцами и израильтянами», — отметил Шимон Бриман.

Он предположил, что родственникам погибших в Украине еще не сообщили о трагедии, поэтому имена и фамилии жертв не публикуются.

Отметим, что психолог и житель Израиля Игорь Мишунин рассказывал, что погибшая в Израиле семья была родом из Запорожья и переехала в Еврейское государство только недавно. Детали от официальных органов о погибшей семье пока не было.