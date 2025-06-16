В Ізраїлі від удару Ірану загинула родина з Одеси: деталі

Руїни житлових будинків, зруйнованих іранським ракетним ударом у Бат-Ямі, центральний Ізраїль / © Associated Press

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Родина українців, серед яких троє дітей, що загинули внаслідок ракетної атаки Ірану 14 червня в ізраїльському місті Бат-Ям, були родом з Одеси, а не з Запоріжжя, як повідомлялося раніше.

Про це розповів український єврейський історик та журналіст Шимон Бріман, передає «Суспільне».

За його словами, родина (бабуся, мати, донька та двоє малих племінників) загинула унаслідок прямого влучання іранської ракети в місті Бат-Ям, куди вони приїхали на лікування.

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«Це були громадяни України з Одеси, які приїхали на лікування доньки в Ізраїлі. Вчора ввечері був короткий пресреліз посольства України в Ізраїлі. Ми відчуваємо, що є якась спільна доля між українцями та ізраїльтянами», — зазначив Шимон Бріман.

Він припустив, що родичам загиблих в Україні ще не повідомили про трагедію, тож імена та прізвища жертв не публікуються.

Зауважимо, що психолог та мешканець Ізраїлю Ігор Мішунін розповідав, що загибла в Ізраїлі родина була родом із Запоріжжя і переїхала до Єврейської держави лише нещодавно. Деталей від офіційних органів про загиблу родину поки не було.