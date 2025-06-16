Трамп готує для Ірану "останню пропозицію" — ЗМІ

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп готується запропонувати Ірану нову ініціативу щодо врегулювання конфлікту, яку офіційні особи США та Європи називають “пропозицією останнього шансу”.

Про це повідомило видання The Jerusalem Post з посиланням на джерела в американській та європейській дипломатії.

За словами одного з чиновників, нова пропозиція може бути навіть дещо вигіднішою для Тегерана, ніж попередня, яку адміністрація США передала іранській стороні близько півтора тижня тому.

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Водночас співрозмовники видання підкреслили: основною умовою залишається дотримання принципу “нульового збагачення урану”, якого Сполучені Штати послідовно вимагають від Ірану у межах будь-якої домовленості.

Раніше президент США Дональд Трамп відмовився приєднуватися до спільної заяви країн G7, яка закликає до деескалації між Ізраїлем та Іраном.

Нагадаємо, Reuters повідомило про те, що нібито Дональд Трамп заборонив вбивати верховного лідера Ірану. За словами президента США, що передають джерела у американському уряді, про переслідування політичного керівництва поки не йдеться.

Окрім того, президент США заявив, якщо Іран хоче розмовляти, то зараз саме час. Мовляв, потім буде занадто пізно.

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Також Трамп заявив, що Вашингтон “може втрутитися” в конфлікт між Ізраїлем та Іраном, хоча наразі, за його словами, “не залучений” до бойових дій. Окрім того, він висловив готовність розглядати диктатора Росії Володимира Путіна як потенційного посередника в конфлікті.