Трамп готовит для Ирана "последнее предложение" - СМИ

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп готовится предложить Ирану новую инициативу по урегулированию конфликта, которую официальные лица США и Европы называют "предложением последнего шанса".

Об этом сообщило издание The Jerusalem Post со ссылкой на источники в американской и европейской дипломатии.

По словам одного из чиновников, новое предложение может быть даже несколько выгоднее для Тегерана, чем предыдущее, которое администрация США передала иранской стороне около полутора недель назад.

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В то же время, собеседники издания подчеркнули: основным условием остается соблюдение принципа “нулевого обогащения урана”, которого Соединенные Штаты последовательно требуют от Ирана в рамках любой договоренности.

Ранее президент США Дональд Трамп отказался присоединяться к совместному заявлению стран G7, призывающего к деэскалации между Израилем и Ираном.

Напомним, Reuters сообщило о том, что якобы Дональд Трамп запретил убивать верховного лидера Ирана. По словам президента США, которые передают источники в американском правительстве, о преследовании политического руководства пока речь не идет.

Кроме того, президент США заявил, что если Иран хочет разговаривать, то сейчас самое время. Мол, потом будет слишком поздно.

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Также Трамп заявил, что Вашингтон "может вмешаться" в конфликт между Израилем и Ираном, хотя сейчас, по его словам, "не вовлечен" в боевые действия. Кроме того, он выразил готовность рассматривать диктатора России Владимира Путина как потенциального посредника в конфликте.