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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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287
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1 хв

Трамп закликав усіх негайно евакуюватися з Тегерану

Президент США переконаний, що Іран мав підписати угоду, а натомість йдеться про евакуацію місцевих мешканців.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Американський президент Дональд Трамп закликав людей не гаючи часу евакуювати зі столиці Ірану Тегерану.

Про це він зауважив у повідомленні у соціальних мережах.

“Іран повинен був підписати "угоду", яку я їм пропонував. Яка ганьба і марна трата людського життя. Простіше кажучи, Іран не може мати ядерну зброю. Я повторював це знов та знов! Усі мають негайно евакуюватися з Тегерану!”, — заявив президент США.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Трамп готує для Ірану "останню пропозицію".

Очікується, що ця ініціатива стане останньою дипломатичною спробою уникнути подальшої ескалації конфлікту на Близькому Сході.

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