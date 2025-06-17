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Трамп закликав усіх негайно евакуюватися з Тегерану
Президент США переконаний, що Іран мав підписати угоду, а натомість йдеться про евакуацію місцевих мешканців.
Американський президент Дональд Трамп закликав людей не гаючи часу евакуювати зі столиці Ірану Тегерану.
Про це він зауважив у повідомленні у соціальних мережах.
“Іран повинен був підписати "угоду", яку я їм пропонував. Яка ганьба і марна трата людського життя. Простіше кажучи, Іран не може мати ядерну зброю. Я повторював це знов та знов! Усі мають негайно евакуюватися з Тегерану!”, — заявив президент США.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Трамп готує для Ірану "останню пропозицію".
Очікується, що ця ініціатива стане останньою дипломатичною спробою уникнути подальшої ескалації конфлікту на Близькому Сході.