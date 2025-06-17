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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1676
Час на прочитання
1 хв

Україну охопила масштабна повітряна тривога: названа причина

Триває важка ніч для киян та мешканців інших регіонів через російську атаку.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © із соцмереж

У ніч проти 17 червня 2025 року Київ охопила масштабна повітряна тривога.

Усі області також “почервоніли”.

Монітори повідомляють, що стався вилiт МiГ-31К в РФ.

  • Загроза пуску ракет Х-47 "Кинджaл".

Також ворог вивів у Чорне море 1 ракетоносій, сумарний залп становить 8 ракет типу “Калібр”.

Нагадаємо, що у Києві зафіксовано падіння російського дрона: працює ППО.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1676
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