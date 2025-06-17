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Україну охопила масштабна повітряна тривога: названа причина
Триває важка ніч для киян та мешканців інших регіонів через російську атаку.
У ніч проти 17 червня 2025 року Київ охопила масштабна повітряна тривога.
Усі області також “почервоніли”.
Монітори повідомляють, що стався вилiт МiГ-31К в РФ.
Загроза пуску ракет Х-47 "Кинджaл".
Також ворог вивів у Чорне море 1 ракетоносій, сумарний залп становить 8 ракет типу “Калібр”.
Нагадаємо, що у Києві зафіксовано падіння російського дрона: працює ППО.