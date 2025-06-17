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- Війна
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Зафіксовано активність 2-х бортів Ту-95МС — Повітряні Сили ЗСУ
Українські військові попередили про зліт ворожої авіації.
Зафіксовано активність 2-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область РФ), що здійснюють політ у південно-східному напрямку.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.
Також монітори повідомляють про зліт Ту-160
Один уже перебуває в Саратовській області вже в зоні пуску ракет. Попередньо, він тут очікує на 2х Ту-95МС, що вилетіли з авіабази "Оленья". Проте ця інформація потребує перевірки та уточнення.
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