ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
186
Время на прочтение
1 мин

Зафиксирована активность 2-х бортов Ту-95МС - Воздушные Силы ВСУ

Украинские военные предупредили о взлете вражеской авиации.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Ту-95МС

Ту-95МС / © Википедия

Зафиксирована активность 2-х бортов Ту-95 ТС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область РФ), совершающих полет в юго-восточном направлении.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Также мониторы сообщают о взлете Ту-160.

Один уже находится в Саратовской области в зоне пуска ракет. Предварительно, он здесь ожидает 2х Ту-95МС, вылетевших из авиабазы "Оленья". Однако эта информация требует проверки и уточнения.

Напомним, что Киев атакуют "Шахеды": над городом раздаются взрывы

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie