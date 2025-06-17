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Зафиксирована активность 2-х бортов Ту-95МС - Воздушные Силы ВСУ
Украинские военные предупредили о взлете вражеской авиации.
Зафиксирована активность 2-х бортов Ту-95 ТС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область РФ), совершающих полет в юго-восточном направлении.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
Также мониторы сообщают о взлете Ту-160.
Один уже находится в Саратовской области в зоне пуска ракет. Предварительно, он здесь ожидает 2х Ту-95МС, вылетевших из авиабазы "Оленья". Однако эта информация требует проверки и уточнения.
Напомним, что Киев атакуют "Шахеды": над городом раздаются взрывы