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Бои за Покровск: что сейчас происходит возле города
Захватчики в прошлом году начали наступление на Покровск, но успехов нет.
Армии РФ не удается захватить Покровск Донецкой области. Оккупанты пытаются обойти город и круглосуточно атакуют его дронами разных типов и авиабомбами.
Об этом сообщил военный аналитик Иван Ступак в эфире FREEДОМ.
Сейчас в результате проседания фронта российские военные пытаются наступать в Донецкой области по двум направлениям - в сторону Покровска и Константиновки.
"За последний месяц у российской армии там образовались определенные успехи, что позволяет им имитировать два наступления одновременно – на Покровск и на Константиновку. Это пока то, что им сейчас удается", – отмечает Ступак.
Оккупанты стремятся двигаться в направлении Новопавловки Днепропетровской области, что в почти 40 км от Покровска.
"Туда отчаянно стремятся российские военные для того, чтобы попробовать, вероятнее всего, обойти Покровск по большому кругу с запада, чтобы взять в полуокруженный город и заставить наших защитников его бросить", - высказался эксперт.
Между тем, в самом Покровске ситуация тяжелая. В городе "прилеты" управляемых авиационных бомб, постоянное присутствие российских БПЛА как на оптоволокне, так и без оптоволокна.
"Количество просто невероятно. Наши военные говорят, 24 на 7, просто непрерывное жужжание", - добавил Ступак.
Напомним, аналитики DeepState сообщили, что россияне двигаются вперед в Донецкой области.
Заметим, спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что войска Российской Федерации пытаются взять Константиновку Донецкой области в кольцо по трем направлениям. Сейчас там продолжаются ожесточенные бои.