Курс валют на 17 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют

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Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 17 июня. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США повысилась на 9 копейки и составляет 41,53 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США - 41,53 (-4 коп.)

Курс евро

1 евро - 48,06 (+37 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,27 (+12 коп.)

Напомним, главной новостью финансового рынка Украины на второй неделе лета стало рекордное подорожание евровалюты - официальный курс евро от Национального банка впервые в истории пересек отметку в 48 грн за единицу. Финансовые аналитики подчеркивают: если бы не нынешняя стабильность доллара, могло бы быть уже 50 гривен за евро.

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Будет ли евро стоить так дорого, чего ожидать на текущей неделе от доллара, что выгоднее — доллар, евро или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.