Трамп сбежал с саммита G7: все о скандале и связано ли это с Украиной

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7 в Канаде 16 июня, ссылаясь на необходимость срочно вернуться в Вашингтон из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Заявление Белого дома

Накануне отъезда Трампа, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила в соцсети X, что президент вынужден вернуться в Вашингтон из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке:

«Было достигнуто многое, но из-за событий на Ближнем Востоке президент Трамп уедет сегодня вечером (16 июня по местному времени — Ред.) после ужина с главами государств».

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Сам Трамп подтвердил свое решение, сказав: «Я поужинаю с этими замечательными лидерами, а затем сяду в самолет. Я должен вернуться преждевременно».

Отмена встречи с Зеленским

Согласно сообщениям, на полях саммита была запланирована двусторонняя встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая не состоялась из-за досрочного отъезда Трампа. Стоит отметить, что отъезд Трампа состоялся за несколько часов до прибытия Зеленского.

Накануне Белый дом подтверждал подготовку двусторонних встреч, но не уточнил с кем именно. В то же время Зеленский заявлял, что планирует поднять вопрос покупки оборонного пакета у США во время встречи с президентом страны Дональдом Трампом.

Заявление Макрона относительно отъезда Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил досрочный отъезд Дональда Трампа мирными переговорами на Ближнем Востоке. США заявили, что Трамп пропустит серию встреч, которые состоятся во вторник и будут посвящены продолжающейся войне в Украине и вопросам мировой торговли.

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Макрон отметил, что Трамп сообщил, что «переговоры продолжаются». Французский лидер подчеркнул, что если США смогут добиться прекращения огня, это будет большим достижением, и Франция полностью поддерживает такую инициативу.

«Затем, как только будет достигнуто прекращение огня — и я думаю, что заявления, сделанные президентом Трампом, вполне позитивные — роль, которую должны будут сыграть Соединенные Штаты, будет ключевой. Французы, вместе с британцами и немцами, готовы возобновить серьезные переговоры. Переговоры, которые мы никогда, если вообще когда-либо, прекращали», — заявил Макрон.

Трамп опроверг слова Макрона

Однако Трамп опроверг это заявление на своей странице в соцсети Truth Social, заявив:

«Президент Франции Эммануэль Макрон, который стремится к огласке, ошибочно заявил, что я покинул саммит G7 в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон для работы над „прекращением огня“ между Израилем и Ираном. Неправильно! Он не имеет представления, почему я сейчас еду в Вашингтон, но это точно не имеет ничего общего с прекращением огня. Гораздо больше».

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Детали отъезда Трампа

Согласно сообщениям СМИ, в Вашингтон вместе с Трампом вылетел госсекретарь США Марко Рубио. CNNтакже информирует, что Трамп приказал своим подчиненным из администрации, ответственным за национальную безопасность, собраться в ситуационной комнате Белого дома. Это специализированные помещения, предназначенные для срочных совещаний во время кризисных ситуаций, где оборудованы средства связи для управления американскими войсками по всему миру.

Кроме того, CNN сообщает, что Трамп поручил своей команде как можно скорее организовать встречу с иранскими официальными лицами, чтобы выяснить, серьезно ли Тегеран настроен на дипломатическое решение конфликта с Израилем.

Мнения экспертов

Политический эксперт Вадим Денисенко высказал свое мнение относительно срочного отъезда президента США Дональда Трампа с саммита G-7. По его словам, есть несколько причин, которые могут объяснить этот шаг:

Массированная атака России на Киев

«С высокой долей вероятности его предупредили о массированной атаке россиян на Киев. Россияне или американская разведка не так важно», — отметил Денисенко.

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Давление на Трампа со стороны европейцев и республиканцев

«Последние два месяца Украина, европейцы и ряд республиканцев давили на Трампа, чтобы он наконец жестко выступил против россиян. Этот раунд, к сожалению, остался за Путиным. А на саммите Большой семерки, сразу после обстрела россиян — тема санкций стала бы главной. Трамп не хочет принимать никаких решений, а потому он решил уехать», — добавил эксперт.

Важность республиканского рейтинга в США

«К сожалению, у нас нет другой стратегии, чем совместно с европейцами и частью республиканцев давить и дальше на Трампа. Не ссориться, а именно давить. Я несколько месяцев говорю одну вещь: главное давление, которое воспримет Трамп — рейтинг республиканцев. 3.11.2026 состоятся выборы в конгресс, и обновится треть сената. Одна из главных причин падения рейтинга Трампа — мягкое отношение к Путину. Именно поэтому сверхважно сейчас работать с вменяемой частью республиканцев. Но при этом ни в коем случае не стать снова частью избирательной битвы между демократами и республиканцами»,

В то же время политолог Олег Лесной в комментарии для 24 Канала высказал свое мнение относительно причин досрочного отъезда Дональда Трампа с саммита G7. По его словам, Трамп решил покинуть саммит, поскольку ему не хотелось брать на себя ответственность за важные вопросы, которые должны были обсуждать лидеры на встрече.

«Ему нужно было говорить о тарифах, а это очень неприятно, надо было говорить с Зеленским, а это опять — о войне и о санкциях, которые он не собирается вводить против России», — заявил эксперт.

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Политолог подчеркнул, что такое поведение президента США демонстрирует пренебрежительное отношение к Европе и важности глобальных проблем.

Лесной также сравнил Трампа с ребенком, который пытается спрятаться от проблем, вместо того, чтобы их решать.

«В очередной раз Трамп показал, что он инфантил. Он напоминает ребенка — когда его что-то очень пугает, он закрывается одеялом и считает, что таким образом решил все проблемы. А когда уберет одеяло, то наступит утро и будет что-то новое и позитивное», — добавил политолог.

Напомним, что Дональд Трамп уже не впервые избегает встреч с Владимиром Зеленским. В Риме перед погребением Папы Римского Франциска, Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели 15-минутную встречу. Президенты должны были встретиться еще один раз. Однако вторая встреча двух лидеров не состоялась, ведь американский президент вылетел из Рима.

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