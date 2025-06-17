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Трамп странно отреагировал на атаку РФ по Киеву
Американский лидер Трамп заявил, что должен посмотреть новости об обстреле Киева россиянами.
Президент США Дональд Трамп необычно отреагировал на массированный удар РФ по Киеву 17 июня. Он удивился и спросил, когда это произошло.
Об этом сообщают в Сети.
Диалог Трампа с журналистом
Репортер:
— Какова ваша реакция на недавнюю атаку по Киеву?
Трамп:
– Когда?
Репортер:
- Очень недавно. Только.
Трамп:
– Мне нужно на это посмотреть.
Ранее Трамп прокомментировал факт своего досрочного ухода из саммита G7. Он опроверг заявление главы Франции Эмануэля Макрона о том, что причиной является работа по прекращению огня между Израилем и Ираном.
«Президент Франции Эммануэль Макрон, стремящийся к огласке, ошибочно заявил, что я покинул саммит G7 в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон для работы над „прекращением огня“ между Израилем и Ираном. Неверно! Он не представляет, почему я сейчас еду в Вашингтон, но это точно не имеет ничего общего с прекращением огня. Еще больше», — написал Трамп.