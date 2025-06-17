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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
7700
Время на прочтение
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Трамп странно отреагировал на атаку РФ по Киеву

Американский лидер Трамп заявил, что должен посмотреть новости об обстреле Киева россиянами.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © скриншот с видео

Президент США Дональд Трамп необычно отреагировал на массированный удар РФ по Киеву 17 июня. Он удивился и спросил, когда это произошло.

Об этом сообщают в Сети.

Диалог Трампа с журналистом

Репортер:

— Какова ваша реакция на недавнюю атаку по Киеву?

Трамп:

– Когда?

Репортер:

- Очень недавно. Только.

Трамп:

– Мне нужно на это посмотреть.

Ранее Трамп прокомментировал факт своего досрочного ухода из саммита G7. Он опроверг заявление главы Франции Эмануэля Макрона о том, что причиной является работа по прекращению огня между Израилем и Ираном.

«Президент Франции Эммануэль Макрон, стремящийся к огласке, ошибочно заявил, что я покинул саммит G7 в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон для работы над „прекращением огня“ между Израилем и Ираном. Неверно! Он не представляет, почему я сейчас еду в Вашингтон, но это точно не имеет ничего общего с прекращением огня. Еще больше», — написал Трамп.

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Дата публикации
Количество просмотров
7700
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