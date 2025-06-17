Трамп странно отреагировал на атаку РФ по Киеву

Президент США Дональд Трамп / © скриншот с видео

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Президент США Дональд Трамп необычно отреагировал на массированный удар РФ по Киеву 17 июня. Он удивился и спросил, когда это произошло.

Об этом сообщают в Сети.

Дата публикации 13:37, 17.06.25 Количество просмотров 24 Реакция Трампа на обстрел Киева удивила Сеть

Диалог Трампа с журналистом

Репортер:

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— Какова ваша реакция на недавнюю атаку по Киеву?

Трамп:

– Когда?

Репортер:

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- Очень недавно. Только.

Трамп:

– Мне нужно на это посмотреть.

Ранее Трамп прокомментировал факт своего досрочного ухода из саммита G7. Он опроверг заявление главы Франции Эмануэля Макрона о том, что причиной является работа по прекращению огня между Израилем и Ираном.

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«Президент Франции Эммануэль Макрон, стремящийся к огласке, ошибочно заявил, что я покинул саммит G7 в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон для работы над „прекращением огня“ между Израилем и Ираном. Неверно! Он не представляет, почему я сейчас еду в Вашингтон, но это точно не имеет ничего общего с прекращением огня. Еще больше», — написал Трамп.