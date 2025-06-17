Трамп дивно відреагував на атаку РФ по Києву

Президент США Дональд Трамп / © скриншот з відео

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Президент США Дональд Трамп незвично відреагував на масований удар РФ по Києву 17 червня. Він здивувався та запитав, коли це трапилося.

Про це повідомляють у Мережі.

Дата публікації 13:37, 17.06.25 Кількість переглядів 30 Реакція Трампа на обстріл Києва здивувала Мережу

Діалог Трампа з журналістом

Репортер:

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— Яка ваша реакція на нещодавню атаку по Києву?

Трамп:

— Коли?

Репортер:

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— Дуже нещодавно. Щойно.

Трамп:

— Мені треба на це подивитися.

Раніше Трамп прокоментував факт свого дострокового залишення саміту G7. Він спростував заяву очільника Франції Емануеля Макрона про те, що причиною є робота над припиненням вогню між Ізраїлем та Іраном.

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«Президент Франції Еммануель Макрон, який прагне розголосу, помилково заявив, що я покинув саміт G7 у Канаді, щоб повернутися до Вашингтона для роботи над „припиненням вогню“ між Ізраїлем та Іраном. Неправильно! Він не має уявлення, чому я зараз їду до Вашингтона, але це точно не має нічого спільного з припиненням вогню. Набагато більше», — написав Трамп.