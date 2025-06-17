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Трамп дивно відреагував на атаку РФ по Києву
Американський лідер Трамп заявив, що має подивитися новини про обстріл Києва росіянами.
Президент США Дональд Трамп незвично відреагував на масований удар РФ по Києву 17 червня. Він здивувався та запитав, коли це трапилося.
Про це повідомляють у Мережі.
Діалог Трампа з журналістом
Репортер:
— Яка ваша реакція на нещодавню атаку по Києву?
Трамп:
— Коли?
Репортер:
— Дуже нещодавно. Щойно.
Трамп:
— Мені треба на це подивитися.
Раніше Трамп прокоментував факт свого дострокового залишення саміту G7. Він спростував заяву очільника Франції Емануеля Макрона про те, що причиною є робота над припиненням вогню між Ізраїлем та Іраном.
«Президент Франції Еммануель Макрон, який прагне розголосу, помилково заявив, що я покинув саміт G7 у Канаді, щоб повернутися до Вашингтона для роботи над „припиненням вогню“ між Ізраїлем та Іраном. Неправильно! Він не має уявлення, чому я зараз їду до Вашингтона, але це точно не має нічого спільного з припиненням вогню. Набагато більше», — написав Трамп.