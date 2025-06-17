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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
8067
Час на прочитання
1 хв

Трамп дивно відреагував на атаку РФ по Києву

Американський лідер Трамп заявив, що має подивитися новини про обстріл Києва росіянами.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © скриншот з відео

Президент США Дональд Трамп незвично відреагував на масований удар РФ по Києву 17 червня. Він здивувався та запитав, коли це трапилося.

Про це повідомляють у Мережі.

Діалог Трампа з журналістом

Репортер:

— Яка ваша реакція на нещодавню атаку по Києву?

Трамп:

— Коли?

Репортер:

— Дуже нещодавно. Щойно.

Трамп:

— Мені треба на це подивитися.

Раніше Трамп прокоментував факт свого дострокового залишення саміту G7. Він спростував заяву очільника Франції Емануеля Макрона про те, що причиною є робота над припиненням вогню між Ізраїлем та Іраном.

«Президент Франції Еммануель Макрон, який прагне розголосу, помилково заявив, що я покинув саміт G7 у Канаді, щоб повернутися до Вашингтона для роботи над „припиненням вогню“ між Ізраїлем та Іраном. Неправильно! Він не має уявлення, чому я зараз їду до Вашингтона, але це точно не має нічого спільного з припиненням вогню. Набагато більше», — написав Трамп.

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Дата публікації
Кількість переглядів
8067
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