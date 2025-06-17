Трамп заперечив слова Макрона про причини дострокового від'їзду з саміту G7

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп прокоментував факт свого дострокового залишення саміту G7. Він спростував заяву очільника Франції Емануеля Макрона про те, що причиною є робота над припиненням вогню між Ізраїлем та Іраном.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

«Президент Франції Еммануель Макрон, який прагне розголосу, помилково заявив, що я покинув саміт G7 у Канаді, щоб повернутися до Вашингтона для роботи над „припиненням вогню“ між Ізраїлем та Іраном. Неправильно! Він не має уявлення, чому я зараз їду до Вашингтона, але це точно не має нічого спільного з припиненням вогню. Набагато більше», — написав Трамп.

Реклама

Що відомо про заяву Макрона

Як передає Associated Press, президент Франції Еммануель Макрон пояснив достроковий відїзд Трампа мирними переговорами на Близькому Сході. США заявили, що Трамп планує пропустити серію зустрічей у вівторок, присвячених триваючій війні в Україні та питанням світової торгівлі.

За словами Макрона, президент США сказав, що “переговори тривають”. Якщо Сполучені Штати зможуть забезпечити припинення вогню, це дуже добре, каже лідер Франції, “країна це підтримує”.

“Потім, щойно буде досягнуто припинення вогню — і я думаю, що заяви, зроблені президентом Трампом, цілком позитивні — роль, яку повинні будуть відіграти Сполучені Штати, буде ключовою. Французи, разом з британцями та німцями, готові відновити серйозні переговори. Переговори, які ми ніколи, якщо взагалі коли-небудь, припиняли”, — зазначив Макрон.

Пропозиція Трампа на G7 щодо РФ

Стало відомо, що під час саміту G7 у Канаді Трамп виступив із закликом повернути Росію до складу групи, знову порушивши тему, яка в минулому вже спричиняла напруженість між ним і західними союзниками. За словами Трампа, повернення Росії могло б запобігти війні в Україні. Такий аргумент викликав обурення з боку союзників, оскільки саме повномасштабне вторгнення РФ 2022 року стало результатом подальшої ескалації з боку Кремля після анексії Криму.

Реклама

Заява Трампа стала черговим знаком дистанціювання США від позиції партнерів по G7, які підтримують Україну. Цього разу американський лідер зробив її напередодні зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, якого він раніше публічно звинувачував у небажанні завершити війну.

Експосадовці нагадують, що ще під час попереднього саміту 2018 року Трамп проявляв схильність до ізоляції від союзників. Тодішній радник з нацбезпеки Джон Болтон зазначив, що президент не розумів, чому Росія була виключена з G8, і досі ігнорує суть об’єднання, створеного для демократичних промислово розвинених країн.

Під час виступу в понеділок Трамп підкреслив свою особливу комунікацію з Путіним. Мовляв, нещодавно російський диктатор привітав його з днем народження, і обговорення більше стосувалося конфлікту Ізраїль – Іран, а не війни, яку Росія веде в Україні.

Колишній радник Білого дому з питань торгівлі Деніел Прайс прокоментував, що союзники можуть розцінити риторику Трампа як спробу реабілітації Путіна, а не як бажання підтримати Україну або зберегти спільну позицію G7.

Реклама