Трамп возразил словам Макрона о причинах досрочного отъезда с саммита G7

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал факт своего досрочного ухода с саммита G7. Он опроверг заявление главы Франции Эмануэля Макрона о том, что причиной является работа по прекращению огня между Израилем и Ираном.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

«Президент Франции Эммануэль Макрон, стремящийся к огласке, ошибочно заявил, что я покинул саммит G7 в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон для работы над „прекращением огня“ между Израилем и Ираном Неправильно! Трамп.

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Что известно о заявлении Макрона

Как передает Associated Press, президент Франции Эммануэль Макрон объяснил досрочный отъезд Трампа мирными переговорами на Ближнем Востоке. США заявили, что Трамп планирует пропустить серию встреч во вторник, посвященных продолжающейся войне в Украине и вопросам мировой торговли.

По словам Макрона, президент США сказал, что «переговоры продолжаются». Если Соединенные Штаты смогут обеспечить прекращение огня, это очень хорошо, говорит лидер Франции, страна это поддерживает.

«Потом, как только будет достигнуто прекращение огня — и я думаю, что заявления, сделанные президентом Трампом, вполне положительные — роль, которую должны будут играть Соединенные Штаты, будет ключевой. Французы, вместе с британцами и немцами, готовы возобновить серьезные переговоры. Переговоры, которые мы никогда, если вообще, если вообще?»

Предложение Трампа на G7 в отношении РФ

Стало известно, что во время саммита G7 в Канаде Трамп выступил с призывом вернуть Россию в состав группы, снова подняв тему, которая в прошлом уже приводила к напряженности между ним и западными союзниками. По словам Трампа, возвращение России могло бы предотвратить войну в Украине. Такой аргумент вызвал возмущение со стороны союзников, поскольку самое полномасштабное вторжение РФ в 2022 году стало результатом дальнейшей эскалации со стороны Кремля после аннексии Крыма.

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Заявление Трампа стало очередным знаком дистанцирования США от позиции партнеров по G7, поддерживающих Украину. На этот раз американский лидер совершил ее накануне встречи с президентом Владимиром Зеленским, которого он ранее публично обвинял в нежелании завершить войну.

Экс-чиновники напоминают, что еще во время предыдущего саммита 2018 года Трамп проявлял склонность к изоляции от союзников. Тогдашний советник по нацбезопасности Джон Болтон отметил, что президент не понимал, почему Россия была исключена из G8, до сих пор игнорирует суть объединения, созданного для демократически промышленно развитых стран.

Во время выступления в понедельник Трамп подчеркнул свою особую коммуникацию с Путиным. Мол, недавно российский диктатор приветствовал его с днем рождения, и обсуждение больше касалось конфликта Израиль — Иран, а не войны, которую Россия ведет в Украине.

Бывший советник Белого дома по торговле Дэниел Прайс прокомментировал, что союзники могут расценить риторику Трампа как попытку реабилитации Путина, а не как желание поддержать Украину или сохранить общую позицию G7.

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