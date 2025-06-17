Трамп назвал "большой ошибкой" исключение РФ из G8: в США отреагировали

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Российская Федерация не должна возвращаться к формату G8, пока продолжается ее вооруженная агрессия против Украины.

Об этом республиканец, член Палаты представителей США Дон Бэйкон написал в соцсети X.

Политик не согласен с позицией американского президента Дональда Трампа о том, что исключение России из "Группы восьми" в 2014 году было "большой ошибкой".

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"Пусть G7 остается G7, а не G8. Россия не должна быть частью этого форума, пока не прекратит вторжение в Украину и не выведет свои войска с оккупированных территорий. Военный преступник Путин заслуживает остракизма", - подчеркнул американский конгрессмен.

Отметим, Россию исключили из "Группы восьми" в 2014 году после незаконной аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины. С этого времени G8 работает как G7 без роли РФ.

Заявление Трампа

На саммите G7 в Канаде Трамп заявил, что исключение Российской Федерации из "Группы восьми" 2014 года было "большой ошибкой". Мол, если бы этого не произошло, в Украине не было бы войны.

"Я бы сказал, что это была ошибка. Иначе у нас сейчас не было бы войны, будь Россия в G8", - высказался Трамп.

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По его словам, исключение РФ из G8 было "большой ошибкой". Более того, сам Трамп "очень громко" говорил об этом, хотя и не был тогда в политике.

Дата публикации 18:30, 16.06.25 Количество просмотров 28 Война становится глобальной: Европа забрала козыри у Трампа, а Кремль обеспокоен | Что происходит?