За "теневым флотом" РФ установили слежку: что придумала Дания

Беспилотная лодка Voyager / © Associated Press

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Министерство обороны Дании сообщило о начале испытания новых средств морского слежения в регионах с недостаточным контролем. Вооруженные силы страны начали трехмесячное тестирование четырех автономных парусных лодок Voyagers в национальных и водах НАТО.

Об этом сообщает Independent.

Операция началась на фоне обострения ситуации в акватории Балтийского и Северного морей и ряда случаев саботажа после начала полномасштабной войны России против Украины.

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Два из четырех Voyagers стартовали с пристани в Кёге близ Копенгагена 16 июня, присоединившись к двум другим, которые уже с 6 июня патрулируют территории в рамках миссии НАТО.

Что известно о беспилотных судах Voyagers?

Десятиметровые суда Voyagers произведены американской компанией Saildrone и предназначены для длительных автономных миссий в море. Они работают за счет энергии ветра и солнца. Эти морские дроны оборудованы современными сенсорами: радарами, инфракрасными и оптическими камерами, гидролокацией и акустическими системами, что расширяет возможности контроля морского пространства.

Основатель Saildrone Ричард Дженкинс объясняет, что Voyagers — это «грузовик», который несет сенсоры, применяет машинное обучение и искусственный интеллект для построения «полной картины того, что происходит над и под водой» в радиусе 30-50 км в открытом море.

Дженкинс также отмечает, что многие угрозы в море остаются незамеченными, в частности повреждение кабелей, незаконный вылов рыбы, контрабанда оружия, наркотиков и людей, поскольку «никто за этим не наблюдает».

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«Saildrone выходит туда, где раньше у нас не было ни глаз, ни ушей», — добавил основатель компании.

В Дании объяснили цель запуска судов

В Минобороны Дании объяснили, что основная цель запуска судов — усиление надзора за важной подводной инфраструктурой, в частности кабелями связи и электросетями.

«Ситуация с безопасностью в Балтии напряженная. Они будут патрулировать датские воды, впоследствии присоединятся к двум другим аппаратам, которые уже участвуют в учениях НАТО, и дальше будут перемещаться по разным районам в пределах датских территориальных вод», — рассказал глава Национального управления вооружения Дании генерал-лейтенант Ким Йоргенсен.

Испытания происходят на фоне волны повреждений морской инфраструктуры, в частности взрывов на газопроводах Nord Stream в 2022 году и не менее 11 инцидентов с подводными кабелями с конца 2023 года. Последний случай произошел в январе, когда был прерван волоконно-оптический кабель между Латвией и шведским островом Готланд.

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В то же время продолжается напряженность между США и Данией после того, как администрация американского президента Дональда Трампа публично выразила намерения относительно возможного «захвата» Гренландии — автономной части Датского королевства. Трамп прямо заявил, что не исключает применения силы.

Дженкинс отметил, что открытие центра Saildrone в Дании было запланировано еще до переизбрания Трампа.

Угроза со стороны «теневого флота» России

Часть случаев повреждения инфраструктуры связывают с «теневым флотом» России — старыми танкерами с непрозрачными владельцами, которые действуют в обход международных санкций. Одно из таких судов, Eagle S, в декабре задержала финская полиция по подозрению в повреждении якорем кабеля между Финляндией и Эстонией.

На фоне растущей угрозы НАТО развивает многоуровневую систему морского наблюдения, сочетая беспилотные аппараты вроде Voyagers с военно-морскими кораблями, спутниками и сенсорами на морском дне.

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«Проблема в том, что нам нужно постоянно находиться в море, а это чрезвычайно дорого. Нам просто не по карману отправлять боевой корабль следить за каждым российским судном — будь то военным или гражданским», — рассказал Петер Вигго Якобсен из Королевского оборонного колледжа Дании.

«Мы пытаемся создать многоуровневую систему, которая позволит нам постоянно отслеживать потенциальные угрозы, но значительно дешевле, чем раньше», — добавил он.

К слову, в декабре 2024 года старший научный сотрудник Атлантического совета Элизабет Броу предположила, что Россия могла бы использовать корабли своего «теневого флота» не только для транспортировки нефти, но и для перевозок военного снаряжения — от танков до топлива.

Заметим, весной 2025 года власти Эстонии с привлечением вертолетов задержали в Балтийском море судно, принадлежащее «теневому флоту» РФ. Оно не имело флага ни одной страны, но было ранее зарегистрировано в Джибути.

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Позже сообщалось, что Военно-морские силы Эстонии пытались задержать в Балтийском море недалеко от Таллинна танкер без флага, принадлежащий к российскому «теневому флоту». Тогда РФ отправила свой истребитель для охраны и сопровождения судна. В Эстонии назвали ситуацию серьезной, ведь Россия продемонстрировала, что будет защищать свой «теневой флот».