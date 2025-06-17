Израиль уничтожил очередного иранского генерала: детали

Али Шадмани

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Израиль заявляет, что уничтожил нового высокопоставленного иранского военного командира. Речь идет об Али Шадмани.

Об этом сообщает The Times of Israel.

По словам военных, высокопоставленный иранский генерал погиб в результате авиаудара 16 июня. Как известно, он был назначен на эту должность после ликвидации предшественника — Голамали Рашида — во время первых ударов Израиля по Ирану.

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Генерал-майор Али Шадмани возглавлял Центральный штаб Хатам-аль-Анбия, также известный как военное командование Ирана по чрезвычайным ситуациям, в течение примерно четырех дней. Он заменил генерал-майора Голама Али Рашида, убитого в пятницу, 13 июня, во время первых ударов Израиля по Ирану.

Армия обороны Израиля утверждает, что Шадмани был де-факто самым высоким военным командиром Ирана, «начальником военного штаба», и считался ближайшей военной фигурой к верховному лидеру Ирана Али Хаменее.

«Он командовал как Корпусом стражей исламской революции, так и Вооруженными силами Ирана», — сообщает Армия обороны Израиля.

По данным военных, под командованием Шадмани Центральный штаб Хатам-аль-Анбия отвечал за управление боевыми операциями и утверждение планов Ирана против Израиля. В IDF утверждают, что Шадмани ранее занимал должность заместителя штаба Хатам-аль-Анбия и начальника операций в вооруженных силах Ирана.

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Ранее израильский авиаудар ликвидировал одновременно восемь высокопоставленных военных Ирана.

В результате атаки Израиля погиб руководитель ракетной программы Исламской Революционной гвардии генерал-майор Амир Али Хаджизаде. Также ликвидированы семь его ближайших заместителей.