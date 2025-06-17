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Ізраїль знищив чергового іранського генерала: деталі
Ізраїльські сили ліквідували вже другого військового командира Ірану за останні дні.
Ізраїль заявляє, що знищив нового високопоставленого іранського військового командира. Йдеться про Алі Шадмані.
Про це повідомляє The Times of Israel.
За словами військових, високопоставлений іранський генерал загинув в результаті авіаудару 16 червня. Як відомо, його призначили на цю посаду після ліквідації попередника — Голамалі Рашида — під час перших ударів Ізраїлю по Ірану.
Генерал-майор Алі Шадмані очолював Центральний штаб Хатам-аль-Анбія, також відомий як військове командування Ірану з надзвичайних ситуацій, протягом приблизно чотирьох днів. Він замінив генерал-майора Голама Алі Рашида, який був убитий у п’ятницю, 13 червня, під час перших ударів Ізраїлю по Ірану.
Армія оборони Ізраїлю стверджує, що Шадмані був де-факто найвищим військовим командиром Ірану, «начальником військового штабу», і вважався найближчою військовою фігурою до верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.
«Він командував як Корпусом вартових ісламської революції, так і Збройними силами Ірану», — повідомляє Армія оборони Ізраїлю.
За даними військових, під командуванням Шадмані Центральний штаб Хатам-аль-Анбія відповідав за управління бойовими операціями та затвердження планів Ірану проти Ізраїлю. В IDF стверджують, що Шадмані раніше обіймав посаду заступника штабу Хатам-аль-Анбія та начальника операцій у збройних силах Ірану.
Раніше ізраїльський авіаудар ліквідував одночасно вісім високопоставлених військових Ірану.
Внаслідок атаки Ізраїлю загинув керівник ракетної програми Ісламської Революційної гвардії генерал-майор Амір Алі Хаджізаде. Також ліквідовано семеро його найближчих заступників.