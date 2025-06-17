Ізраїль знищив чергового іранського генерала: деталі

Алі Шадмані

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Ізраїль заявляє, що знищив нового високопоставленого іранського військового командира. Йдеться про Алі Шадмані.

Про це повідомляє The Times of Israel.

За словами військових, високопоставлений іранський генерал загинув в результаті авіаудару 16 червня. Як відомо, його призначили на цю посаду після ліквідації попередника — Голамалі Рашида — під час перших ударів Ізраїлю по Ірану.

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Генерал-майор Алі Шадмані очолював Центральний штаб Хатам-аль-Анбія, також відомий як військове командування Ірану з надзвичайних ситуацій, протягом приблизно чотирьох днів. Він замінив генерал-майора Голама Алі Рашида, який був убитий у п’ятницю, 13 червня, під час перших ударів Ізраїлю по Ірану.

Армія оборони Ізраїлю стверджує, що Шадмані був де-факто найвищим військовим командиром Ірану, «начальником військового штабу», і вважався найближчою військовою фігурою до верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

«Він командував як Корпусом вартових ісламської революції, так і Збройними силами Ірану», — повідомляє Армія оборони Ізраїлю.

За даними військових, під командуванням Шадмані Центральний штаб Хатам-аль-Анбія відповідав за управління бойовими операціями та затвердження планів Ірану проти Ізраїлю. В IDF стверджують, що Шадмані раніше обіймав посаду заступника штабу Хатам-аль-Анбія та начальника операцій у збройних силах Ірану.

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Раніше ізраїльський авіаудар ліквідував одночасно вісім високопоставлених військових Ірану.

Внаслідок атаки Ізраїлю загинув керівник ракетної програми Ісламської Революційної гвардії генерал-майор Амір Алі Хаджізаде. Також ліквідовано семеро його найближчих заступників.