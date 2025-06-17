Ворог тестує українську ППО: експерт розкрив стратегію Росії

Ракетна атака / © ТСН.ua

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Росіяни використовують короткі перерви між атаками для того, щоб дослідити ефективність протиповітряної оборони України.

Про це повідомив військовий експерт Сергій Грабський у етері Ранок.LIVE.

Експерт зазначив, що такі перерви дають росіянам можливість визначити, чи встигає ППО України відновитися після попереднього удару.

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«Це ускладнює роботу нашої протиповітряної оборони. Я дуже вибачаюся, це такий трошки цинічний вислів, але це робиться з дослідницькою метою для того, щоб з’ясувати, чи встигає після такої перерви система протиповітряної оборони України, Києва зокрема, відновитися. Чи встигає вона приготуватися до наступної атаки», — зазначив Грабський.

Нагадаємо, що в ніч на 17 червня 2025 року Росія здійснила масовану атаку на Київ, Одесу та Запоріжжя, використавши дрони та ракети. Внаслідок обстрілів в Києві постраждало щонайменше 114 осіб, є загиблі. В Одесі 17 людей отримали поранення, серед них вагітна жінка. У Запоріжжі зафіксовані руйнування на підприємствах та в житлових будинках.