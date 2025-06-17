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- Війна
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Ворог тестує українську ППО: експерт розкрив стратегію Росії
Росія використовує перерви між ударами для тестування здатності української ППО відновлюватися після попередніх атак.
Росіяни використовують короткі перерви між атаками для того, щоб дослідити ефективність протиповітряної оборони України.
Про це повідомив військовий експерт Сергій Грабський у етері Ранок.LIVE.
Експерт зазначив, що такі перерви дають росіянам можливість визначити, чи встигає ППО України відновитися після попереднього удару.
«Це ускладнює роботу нашої протиповітряної оборони. Я дуже вибачаюся, це такий трошки цинічний вислів, але це робиться з дослідницькою метою для того, щоб з’ясувати, чи встигає після такої перерви система протиповітряної оборони України, Києва зокрема, відновитися. Чи встигає вона приготуватися до наступної атаки», — зазначив Грабський.
Нагадаємо, що в ніч на 17 червня 2025 року Росія здійснила масовану атаку на Київ, Одесу та Запоріжжя, використавши дрони та ракети. Внаслідок обстрілів в Києві постраждало щонайменше 114 осіб, є загиблі. В Одесі 17 людей отримали поранення, серед них вагітна жінка. У Запоріжжі зафіксовані руйнування на підприємствах та в житлових будинках.