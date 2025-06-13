Російські окупанти вдерлися на територію Дніпропетровщини / © Associated Press

Реклама

Уперше від початку повномасштабного вторгнення російські війська увійшли на територію Дніпропетровської області, що може свідчити про новий етап розширення бойових дій. Цей крок агресора відбувається на тлі відсутності значного прогресу в переговорному процесі щодо припинення вогню.

Про це пише The New York Times з посиланням на джерела в українській армії.

Минулого тижня невеликі загони російських військових почали перетинати адміністративний кордон між Донеччиною та Дніпропетровщиною, просуваючись на захід. За словами трьох українських офіцерів, які воюють у цьому районі, а також даними карти бойових дій Інституту вивчення війни (ISW), що ґрунтуються на підтверджених фото й відеоматеріалах, російські окупанти закріпилися на невеликому плацдармі в новому для них регіоні.

Реклама

Хоча Міністерство оборони Росії в неділю заявило про досягнення адміністративного кордону між Донецькою та Дніпропетровською областями і продовження наступу, українське вище військове командування наразі заперечує факт просування окупаційних військ РФ на територію Дніпропетровщини. Натомість українські військові зауважують, що ворог просунувся щонайбільше на кілька ліній дерев і наразі не захопив жодного населеного пункту.

Символічний тиск і стратегічні наміри

Військові аналітики та українські військові розглядають цей наступ як символічний, спрямований на зниження морального духу українців через прорив на нову територію, так і стратегічний. Мета останнього — посилити оборонні позиції РФ у сусідніх районах, де вони вже окопалися. Малоймовірно, що Росія прагнутиме захопити всю Дніпропетровську область, оскільки раніше вона не висловлювала таких намірів.

Проте обидві цілі, ймовірно, ще більше розширять географію бойових дій. Офіцер з позивним “Барбаросса” з 72-ї бригади ЗСУ, яка зараз відбиває російські штурми на Дніпропетровщині, заявив, що Росія накопичила “багато сил” у цьому районі та очікує їхнього подальшого просування вглиб регіону.

Багато українців досі вважали, що Дніпропетровщині не загрожує наземне вторгнення російських військ, тому там осіли тисячі вимушених переселенців з окупованих і прифронтових територій. Новий російський наступ та загроза окупації Дніпропетровщини може змусити деяких з них вдруге шукати прихистку, зазначає видання.

Реклама

Вплив на переговори та динаміка наступу

Наступ відбувається на тлі переговорів про припинення вогню, де обидві сторони намагаються продемонструвати свою здатність продовжувати бойові дії. Якщо Росія захопить значну частину Дніпропетровської області, це може ускладнити позицію України на будь-яких переговорах щодо обміну територіями. Контроль над прикордонною зоною між Дніпропетровською та Донецькою областями також дасть Росії сильніший плацдарм для завершення окупації Донеччини, близько 70% якої вона вже контролює. Зокрема, це полегшить штурм Покровська на Донеччині, який росіянам досі не вдалося захопити.

Цей наступ також підкреслює загальну динаміку просування Росії на полі бою. Минулого місяця агресор захопив понад 500 квадратних кілометрів української території, що більш ніж удвічі перевищує його здобутки у квітні та є другим за величиною місячним просуванням з першого року війни, за даними фінської дослідницької організації Black Bird Group.

Просуванню на Дніпропетровщину передували місяці повільних, але стабільних здобутків. Російським силам знадобився рік запеклих боїв, щоб просунутися приблизно на 50 кілометрів і нарешті перетнути кордон регіону. Вони змінили тактику з “м'ясорубки”, як у жорстокій битві за Бахмут, на більш адаптивну стратегію, використовуючи невеликі штурмові загони для пошуку слабких місць і прориву українських ліній.

“Ворог використовує тактику малих груп — від двох до чотирьох, іноді шести солдатів, які переміщуються від лісопосадки до лісопосадки або від будівлі до будівлі”, — розповів “Барбаросса”.

Реклама

Офіцер української армії “Віктор”, який воює в цьому районі, очікує, що російські сили спробують захопити Новопавлівку, яка розташована на стратегічно вигідній височині, перш ніж рухатися на північ до Межової — головного міста в цьому районі. За його словами, закріплення на цій ділянці дозволить Росії створити буферну зону глибиною близько десяти кілометрів для захисту своїх флангів у сусідній Донецькій області та підготувати ґрунт для нового штурму Покровська.

Нагадаємо, в Генштабі спростували інформацію про бойові дії на території Дніпропетровщини. Вище військове командування запевняє, що українські захисники не дають ворогові прорвати кордони області.