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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Залишилося 100 метрів: військовий експерт про наступ РФ на Дніпропетровщину

Влада Дніпропетровщини останні три тижні евакуювала населення з півтора десятка сіл.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Наступ РФ.

Наступ РФ. / © ТСН.ua

Наразі Дніпропетровський напрямок уже активний. З мап DeepState видно, що до адмінкордону росіянам залишилося 100 метрів.

Про це заявив колишній співробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак в інтерв’ю “Главреду”.

"На карті DeepState показано, що залишилося 100 метрів до адміністративного кордону, але зрозуміло, що це практично нічого. Найімовірніше, росіяни вже фактично перебувають на Дніпропетровщині", - наголосив він.

Влада Дніпропетровщини останні три тижні евакуювала населення з півтора десятка сіл із цього напрямку, бо перебувати там небезпечно.

"Якщо взяти лінійку і прокреслити лінію на 10-15 кілометрів від передових позицій військ РФ біля Новопавлівки вглиб Дніпропетровщини, можна переконатися, на яку глибину здатні долітати дрони. Ба більше, FPV-дрони вже туди долітають", - наголосив Ступак.

Нагадаємо, минулого тижня заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв оголосив, що нібито окупаційні сили «почали наступ» у Дніпропетровській області. Такі ж заяви і лунали у російському Міноборони.

Тим часом аналітик ISW заявили, що не виявила геолокаційних доказів цих заявлених просувань поблизу кордону Дніпропетровської області». Заяви РФ спростував і Генштаб ЗСУ. Зазначається, що російські військові намагаються просунутися у напрямку Дніпропетровщини, але ЗСУ тримають оборону.

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