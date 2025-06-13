Чи справді окупанти прорвались на Дніпропетровщину: у Генштабі дали відповідь

Генштаб ЗСУ не підтверджує інформацію про прорив росіян на територію Дніпропетровщини

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Попри неоднозначну неофіційну інформацію про начебто прорив армії РФ до Дніпропетровської області (про це повідомила низка Telegram-каналів), станом на сьогодні бойові дії тривають у межах Донецької області.

Про це розповіли в Генштабі ЗСУ в коментарі для ТСН.ua.

«Тривають бої в межах Донецької області. Російські окупанти заявляють про нібито заходження до Дніпропетровської області, але це фейк. Дезінформація», — розповів у п’ятницю, 13 червня, у другій половині дня речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

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Нагадаємо, видання The New York Times з посиланням на українських бойових офіцерів повідомило, що російські окупаційні війська вже закріпилися на території Днпропетровщини. Водночас джерела зазначили, що новий плацдарм ворога невеликий, а просування становить «кілька ліній дерев».