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- Війна
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Чи справді окупанти прорвались на Дніпропетровщину: у Генштабі дали відповідь
Генеральний штаб ЗСУ спростував інформацію про вторгнення росіян на територію Дніпропетровської області.
Попри неоднозначну неофіційну інформацію про начебто прорив армії РФ до Дніпропетровської області (про це повідомила низка Telegram-каналів), станом на сьогодні бойові дії тривають у межах Донецької області.
Про це розповіли в Генштабі ЗСУ в коментарі для ТСН.ua.
«Тривають бої в межах Донецької області. Російські окупанти заявляють про нібито заходження до Дніпропетровської області, але це фейк. Дезінформація», — розповів у п’ятницю, 13 червня, у другій половині дня речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.
Нагадаємо, видання The New York Times з посиланням на українських бойових офіцерів повідомило, що російські окупаційні війська вже закріпилися на території Днпропетровщини. Водночас джерела зазначили, що новий плацдарм ворога невеликий, а просування становить «кілька ліній дерев».