Боевые действия распространились на новый регион Украины — СМИ

Российские оккупанты ворвались на территорию Днепропетровщины / © Associated Press

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Впервые с начала полномасштабного вторжения российские войска вошли на территорию Днепропетровской области , что может свидетельствовать о новом этапе расширения боевых действий. Этот шаг агрессора происходит на фоне отсутствия значительного прогресса в переговорном процессе по прекращению огня.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники украинской армии.

На прошлой неделе небольшие отряды российских военных начали пересекать административную границу между Донбасом и Днепропетровщиной, продвигаясь на запад. По словам трех украинских офицеров, воюющих в этом районе, а также данными карты боевых действий Института изучения войны (ISW), основанных на подтвержденных фото и видеоматериалах, российские оккупанты закрепились на небольшом плацдарме в новом для них регионе.

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Хотя Министерство обороны России в воскресенье заявило о достижении административной границы между Донецкой и Днепропетровской областями и продолжении наступления, украинское высшее военное командование отрицает факт продвижения оккупационных войск РФ на территорию Днепропетровщины. В то же время украинские военные отмечают, что враг продвинулся максимум на несколько линий деревьев и пока не захватил ни одного населенного пункта.

Символическое давление и стратегические намерения

Военные аналитики и украинские военные рассматривают это наступление как символическое, направленное на снижение морального духа украинцев из-за прорыва на новую территорию, так и стратегического. Цель последнего – усилить оборонительные позиции РФ в соседних районах, где они уже окопались. Маловероятно, что Россия будет стремиться захватить всю Днепропетровскую область, поскольку раньше она не выражала подобных намерений.

Однако обе цели, вероятно, еще больше расширят географию боевых действий. Офицер с позывным "Барбаросса" из 72-й бригады ВСУ, сейчас отражающей российские штурмы на Днепропетровщине, заявил, что Россия накопила "много сил" в этом районе и ожидает их дальнейшего продвижения вглубь региона.

Многие украинцы до сих пор считали, что по Днепропетровщине не грозит наземное вторжение российских войск, поэтому там осели тысячи вынужденных переселенцев с оккупированных и прифронтовых территорий. Новое российское наступление и угроза оккупации Днепропетровщины может заставить некоторых из них во второй раз искать убежище, отмечает издание.

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Воздействие на переговоры и динамика наступления

Наступление происходит на фоне переговоров о прекращении огня, где обе стороны пытаются продемонстрировать свою способность продолжать боевые действия. Донетчины, около 70% которой уже контролируется. В частности, это облегчит штурм Покровска в Донецкой области, который россиянам до сих пор не удалось захватить.

Это наступление также подчеркивает всеобщую динамику продвижения России на поле боя. В прошлом месяце агрессор захватил более 500 квадратных километров украинской территории, что более чем вдвое превышает его достижения в апреле и является вторым по величине месячным продвижением с первого года войны, по данным финской исследовательской организации Black Bird Group.

Продвижению на Днепропетровщину предшествовали месяцы медленных, но стабильных достижений. Российским силам понадобился год упорных боев, чтобы продвинуться примерно на 50 километров и наконец пересечь границу региона. Они сменили тактику с "мясорубкой", как в жестокой битве за Бахмут, на более адаптивную стратегию, используя небольшие штурмовые отряды для поиска слабых мест и прорыва украинских линий.

"Враг использует тактику малых групп – от двух до четырех, иногда шести солдат, которые перемещаются от лесопосадки к лесопосадке или от здания к зданию", – рассказал Барбаросса.

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Воюющий в этом районе офицер украинской армии "Виктор" ожидает, что российские силы попытаются захватить Новопавловку, расположенную на стратегически выгодной возвышенности, прежде чем двигаться на север к Межевой – главному городу в этом районе. По его словам, закрепление на этом участке позволит России создать буферную зону глубиной около десяти километров для защиты своих флангов в соседней Донецкой области и подготовить почву для нового штурма Покровска.

Напомним, в Генштабе опровергли информацию о боевых действиях на территории Днепропетровской области. Высшее военное командование уверяет, что украинские защитники не дают врагу прорвать границы области.