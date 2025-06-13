Нардеп ответил, сколько человек можно привлечь в армию при снижении мобилизационного возраста на год

Мобилизация / © ТСН.ua

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Снижение мобилизационного возраста на год — например, с 25 до 24 — дает дополнительно 100 тысяч военнообязанных.

Об этом сообщил народный депутат Сергей Евтушок в эфире Новини.Live.

В то же время он отметил, что парламент не рассматривает законопроектов по мобилизации 18-летних. По его словам, прямого давления от западных партнеров по снижению мобилизационного возраста пока нет, однако такие разговоры «звучат в кулуарах».

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«Во-первых, очень хорошо, что президент признает, что есть проблемы в этом законе и в этом процессе. Во-вторых, нужно защищать страну однозначно. И надо будет, то все пойдут ее защищать. И, в-третьих, мы как политическая сила пытались даже в действующем законе о мобилизации, сохранить позицию о 27 лет, а не 25 для возможности мобилизации. Сейчас напрямую таких требований нет от наших партнеров. Однако звучат в кулуарах разговоры, что, мол, как раз наши партнеры требуют мобилизации от 18-ти лет. На что пока президент не дает согласие, соответственно, и все большинство, и вся власть сформируют

По его словам, по оценкам комитета Верховной Рады и Генерального штаба снижение мобилизационного возраста в год дает дополнительно 100 тысяч военнообязанных.

«25 лет, если меняется на мобилизационный год 24 года — +100 тысяч, так обсчитывают в комитете и в Генштабе», — отметил Евтушок.

Напомним, советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в любом случае против мобилизации от 18 лет.

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Накануне волонтер Мария Берлинская заявила, что 18-летние должны быть готовы к мобилизации, в том числе и женщины.