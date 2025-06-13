ВСУ на фронте / © ТСН.ua

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Россия уже контролирует около 250 квадратных километров территории Сумской области.

Об этом в интервью Главреду заявил бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак.

а его словам, фактическое количество может быть еще больше, чем отображено на картах сервиса DeepState, который обновляется с определенной задержкой.

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«Российские войска подошли к Сумам на расстояние около 20 километров. Это критически близко к областному центру», — предупредил эксперт.

В такой ситуации, по его словам, могут начаться массированные обстрелы города с применением корректированных авиабомб (КАБ), кассетных боеприпасов, артиллерии и дронов.

Кроме того, россияне пытаются продвинуться к северу и северо-западу от Сум, чтобы на западе области попытаться перерезать ключевые пути сообщения с Глуховом, Конотопом и Киевом.

Это может создать условия для полуокружения или логистической блокады Сум, что значительно усложнит подвоз помощи и эвакуацию.

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Что происходит на Сумском направлении: подробности

Напомним, российские войска продолжают активные действия на Сумском направлении, однако реальной угрозы наступления непосредственно на Суммы пока нет. Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Сергей Цехоцкий.

По его словам, враг достиг определенных локальных успехов, но это не стратегический прорыв.

«Речь идет о тактических боях, ситуация меняется каждый день. То, что у них сейчас, нельзя назвать полноценным успехом», — подчеркнул Цехоцкий.

В то же время, согласно данным аналитиков DeepState, российским войскам удалось продвинуться до 20 км от Сум на отдельном участке фронта. Это создает потенциальные риски FPV-атак по городу, как только вражеские экипажи смогут добраться до передовых позиций и избежать огня украинских сил.

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Военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что ситуация остается крайне сложной и рекомендовал жителям Сум, по возможности, временно покинуть город из-за постоянных обстрелов со стороны РФ.

В Сумской областной военной администрации подтверждают: ситуация в приграничных районах напряженная, однако нет оснований для организованной эвакуации населения из областного центра.