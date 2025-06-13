Почему Россия прорвалась на Сумщине: в Раде ответили

ВСУ / © Associated Press

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Продвижение российских войск в Сумском направлении не связано со слабостью украинских фортификаций.

Об этомзаявил народный депутат Александр Федиенко в эфире канала «Киев24».

По его словам, наступление россиян — это приказ из Кремля, а не следствие недостатков оборонительных сооружений.

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«Они давят, потому что у них есть такое указание… Они идут по трупам своим же», — подчеркнул депутат.

По словам Федиенко, украинские оборонные сооружения строятся в соответствии с решениями военных и под их контролем.

«Некоторые мои коллеги говорят, что не все так, как бы нам хотелось. Но эти постройки строят сами военные или военные администрации по проектам, разработанным военными. Не местные власти определяют, где должен быть блиндаж или противотанковый ров», — отметил нардеп.

По мнению Федиенко, даже самые крепкие фортификации не способны самостоятельно остановить врага без эффективного оружия.

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«Фортификации важны, но важнее — дальнобойное оружие и оружие массового поражения, которое остановит врага еще до подхода к линии обороны», — считает депутат.

Ситуация на Сумском направлении: что известно

Российские войска продолжают попытки продвижения в Сумском направлении, однако Силы обороны Украины фиксируют локальные успехи.

В частности, украинским защитникам удалось добиться результатов в районе Яблоновки Юнаковской общины, а также вблизи Андреевки Хотинского общества.

По словам бывшего представителя Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, за последние несколько дней продвижение врага на Сумщине фактически остановилось. Российские войска подверглись мощным инженерным укреплениям, построенным украинскими силами на глубине около 8–10 км от границы.

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Селезнев также отметил, что этим летом Россия, вероятно, постарается создать так называемую «буферную зону» на территории Сумской области. В то же время он выразил сомнение в достижении этой цели, ведь, по его словам, имеющихся 50 тысяч личного состава недостаточно для реализации подобной масштабной операции.