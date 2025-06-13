Россия идет в "финальное" наступление этим летом: эксперт оценил угрозы

Война / © Associated Press

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Российские оккупационные войска, вероятно, начали свою последнюю масштабную наступательную кампанию на фронте этим летом. Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ и военный аналитик Алексей Гетьман объяснил, почему Кремль бросает все силы именно сейчас.

Об этом он рассказал в эфире Radio NV.

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«Да, на последнем дыхании», — так Гетьман охарактеризовал нынешние действия россиян.

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По его словам, несмотря на громкие заявления, масштабная наступательная операция в 2024 году принесла врагу минимальные достижения: продвижение вглубь украинской территории составило всего 55 километров. Ценой этих метров стали около полумиллиона погибших россиян.

Аналитик подчеркнул, что нынешнее продвижение врага происходит медленнее, чем в предыдущих кампаниях, а потери при этом растут.

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Гетьман считает, что планы Кремля по захвату значительных украинских территорий в 2025 году нереальны, ведь в следующем году Россия, скорее всего, уже не сможет позволить себе операции такого масштаба.

«Это не означает, что они не смогут вести боевые действия. Но наступать так интенсивно они уже не смогут», — объяснил он.

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Поэтому, по мнению эксперта, именно этим летом должен решиться дальнейший ход войны: зафиксируется ли линия фронта или перейдет в фазу позиционной войны. Гетьман развеял опасения по поводу возможности оккупации Сум или Харькова: «Нет у них таких сил и средств. Это должно произойти что-то невероятное».

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска недавно продвинулись через западную границу Донецкой и Днепропетровской областей северо-западнее Курахово в рамках многоплановой операции по продвижению к Днепропетровщине.

«Геолокационные кадры, опубликованные 11 июня, указывают на то, что российские войска продвинулись вдоль трассы Т-0428 Курахово-Новопавловка и пересекли границу Донецкой и Днепропетровской областей к юго-западу от Новоукраинки (к северо-западу от Курахово). Это продвижение указывает на то, что российские войска, вероятно, захватили Новоукраинку, Зеленый Кут, Алексеевку и Богатырь (все вдоль трассы Т-0428 западнее и северо-западнее Курахово)», — говорится в отчете.