Удар РФ по Одесі: постраждав один із університетів (фото)

Наслідки обстрілу Одеси 17 червня

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У вівторок, 17 червня, російські війська обстріляли Одесу. Внаслідок удару постраждав один із місцевих ВНЗ.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Удар РФ по Одесі

Як повідомив нардеп, йдеться про один із корпусів Південноукраїнського національного педагогічного університету.

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«Через обстріл Одеси постраждав корпус художньо-графічного факультету Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. Ушинського», — написав він.

Удар РФ по Одесі

Нагадаємо, у вівторок, 17 червня, росіяни завдали удару по інклюзивному центру в Одесі, де працювали з дітьми з особливостями розвитку. Люди в закладі, на щастя, не постраждали. Водночас пошкоджено будівлю дитячого садка поруч. Значні руйнування фіксують в історичній частині міста: будинки понівечені. За деякими адресами все ще гасять пожежі.

За повідомленням очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, через атаку на місто постраждали 17 людей. Серед них — вагітна та 17-річна дівчина. Під завалами ще можуть перебувати люди. У МВС згодом констатували, що в Одесі загинула одна людина — з-під завалів деблокували тіло загиблої 60-річної жінки.

Роботи з ліквідації наслідків тривають, інформація про постраждалих уточнюватиметься.

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