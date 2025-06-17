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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Удар РФ по Одессе: пострадал один из университетов (фото)

Россияне повредили корпус университета им. Ушинского в Ивано-Франковске.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Последствия обстрела Одессы 17 июня

Последствия обстрела Одессы 17 июня

Во вторник, 17 июня, российские войска обстреляли Одессу. В результате удара пострадал один из местных вузов.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Удар РФ по Одессе

Удар РФ по Одессе

Как сообщил нардеп, речь идет об одном из корпусов Южноукраинского национального педагогического университета.

«Из-за обстрела Одессы пострадал корпус художественно-графического факультета Южноукраинского национального педагогического университета им. Ушинского», — написал он.

Удар РФ по Одессе

Удар РФ по Одессе

Напомним, во вторник, 17 июня, россияне нанесли удар по инклюзивному центру в Одессе, где работали с детьми с особенностями развития. Люди в заведении, к счастью, не пострадали. В то же время повреждено здание детского сада рядом. Значительные разрушения фиксируют в исторической части города: дома изуродованы. По некоторым адресам все еще тушат пожар.

По сообщению главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, из-за атаки на город пострадали 17 человек. Среди них — беременная и 17-летняя девушка. Под завалами еще могут находиться люди. В МВД впоследствии констатировали, что в Одессе погиб один человек — из-под завалов деблокировали тело погибшей 60-летней женщины.

Работы по ликвидации последствий продолжаются, информация о пострадавших будет уточняться.

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Дата публикации
Количество просмотров
455
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