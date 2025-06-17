- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 455
- Время на прочтение
- 1 мин
Удар РФ по Одессе: пострадал один из университетов (фото)
Россияне повредили корпус университета им. Ушинского в Ивано-Франковске.
Во вторник, 17 июня, российские войска обстреляли Одессу. В результате удара пострадал один из местных вузов.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Как сообщил нардеп, речь идет об одном из корпусов Южноукраинского национального педагогического университета.
«Из-за обстрела Одессы пострадал корпус художественно-графического факультета Южноукраинского национального педагогического университета им. Ушинского», — написал он.
Напомним, во вторник, 17 июня, россияне нанесли удар по инклюзивному центру в Одессе, где работали с детьми с особенностями развития. Люди в заведении, к счастью, не пострадали. В то же время повреждено здание детского сада рядом. Значительные разрушения фиксируют в исторической части города: дома изуродованы. По некоторым адресам все еще тушат пожар.
По сообщению главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, из-за атаки на город пострадали 17 человек. Среди них — беременная и 17-летняя девушка. Под завалами еще могут находиться люди. В МВД впоследствии констатировали, что в Одессе погиб один человек — из-под завалов деблокировали тело погибшей 60-летней женщины.
Работы по ликвидации последствий продолжаются, информация о пострадавших будет уточняться.