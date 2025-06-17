Удар РФ по Одессе: пострадал один из университетов (фото)

Последствия обстрела Одессы 17 июня

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Во вторник, 17 июня, российские войска обстреляли Одессу. В результате удара пострадал один из местных вузов.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Удар РФ по Одессе

Как сообщил нардеп, речь идет об одном из корпусов Южноукраинского национального педагогического университета.

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«Из-за обстрела Одессы пострадал корпус художественно-графического факультета Южноукраинского национального педагогического университета им. Ушинского», — написал он.

Удар РФ по Одессе

Напомним, во вторник, 17 июня, россияне нанесли удар по инклюзивному центру в Одессе, где работали с детьми с особенностями развития. Люди в заведении, к счастью, не пострадали. В то же время повреждено здание детского сада рядом. Значительные разрушения фиксируют в исторической части города: дома изуродованы. По некоторым адресам все еще тушат пожар.

По сообщению главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, из-за атаки на город пострадали 17 человек. Среди них — беременная и 17-летняя девушка. Под завалами еще могут находиться люди. В МВД впоследствии констатировали, что в Одессе погиб один человек — из-под завалов деблокировали тело погибшей 60-летней женщины.

Работы по ликвидации последствий продолжаются, информация о пострадавших будет уточняться.

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