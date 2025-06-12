Американський дипломат неоднозначно оцінив операцію "Павутина"

Операція «Павутина» / © ТСН

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Атаки українських безпілотників на стратегічні російські літаки — це креативно й вражаюче, але водночас небезпечно.

Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер під час Брюссельського форуму German Marshall Fund.

«Це було креативно. Те, як це було сплановано та виконано, було вражаючим. Проте, коли ви намагаєтеся вразити можливості ядерної країни, це завжди небезпечно. Ніколи не знаєш, чим це закінчиться. З одного боку це було круто. З іншого боку, я думаю, що це також було, знаєте, трохи безрозсудно та трохи небезпечно. І це мене нервує», — зазначив Вітакер.

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Однак дипломат наголосив, що Україна, яка переживає тривалу війну, робить це для власного виживання.

«Ось чому ми повинні покласти край цій війні. Все зводиться до того, що вбивства мають припинитися. Різанина має припинитися. Мають припинитися непотрібні втрати життів, які відбуваються на полі бою з обох сторін. Це просто має закінчитися. І я думаю, що нам потрібно зробити все можливе, щоб створити середовище, яке призведе до припинення вогню і, зрештою, до тривалого миру», — додав Вітакер.

Операція «Павутина» та реакція світу

Нагадаємо, що 1 червня в межах спецоперації «Павутина» Україна здійснила атаку дронами з вантажівок на чотири військові аеродроми, розташовані в глибокому тилу Росії. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження 41 ворожого літака. За даними західних аналітичних центрів, зокрема НАТО і NBC News, достеменно підтверджено знищення щонайменше 10–13 літаків.

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог заявив, що масштабна атака українських безпілотників на аеродроми стратегічної авіації Росії 1 червня нібито підвищує ризик подальшої ескалації конфлікту.

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Американський сенатор Річард Блументаль порівняв операцію «Павутина» з ліквідацією Усами бен Ладена, наголошуючи, що цей удар спростовує помилкові уявлення про нібито програш України у війні.

Високу оцінку операції надала ізраїльська розвідка Моссад, яку вважають однією з найефективніших у світі. За їхніми словами, ця подія стала «тривоги в еру війни з використанням дронів».

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що Росія застосовувала свої стратегічні літаки для ударів по мирних українських населених пунктах Водночас він утримався від оцінок щодо впливу операції «Павутина» на подальший перебіг війни, підкреслюючи, що це не завжди є корисними.

Водночас в Китаї заявили, що дотримуються «чіткої та послідовної» позиції щодо війни Росії проти України та закликають до її деескалації.

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