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Враг тестирует украинскую ПВО: эксперт раскрыл стратегию России
Россия использует перерывы между ударами для тестирования способности украинской ПВО восстанавливаться после предыдущих атак.
Россияне используют короткие перерывы между атаками для того, чтобы исследовать эффективность противовоздушной обороны Украины.
Об этом сообщил военный эксперт Сергей Грабский в эфире Ранок.LIVE.
Эксперт отметил, что такие перерывы дают россиянам возможность определить, успевает ли ПВО Украины восстановиться после предыдущего удара.
«Это усложняет работу нашей противовоздушной обороны. Я очень извиняюсь, это такое немножко циничное выражение, но это делается с исследовательской целью для того, чтобы выяснить, успевает ли после такого перерыва система противовоздушной обороны Украины, Киева в частности, восстановиться. Успевает ли она приготовиться к следующей атаке», — отметил Грабский.
Напомним, что в ночь на 17 июня 2025 года Россия осуществила массированную атаку на Киев, Одессу и Запорожье, использовав дроны и ракеты. В результате обстрелов в Киеве пострадали по меньшей мере 114 человек, есть погибшие. В Одессе 17 человек получили ранения, среди них беременная женщина. В Запорожье зафиксированы разрушения на предприятиях и в жилых домах.