Враг тестирует украинскую ПВО: эксперт раскрыл стратегию России

Ракетная атака / © ТСН.ua

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Россияне используют короткие перерывы между атаками для того, чтобы исследовать эффективность противовоздушной обороны Украины.

Об этом сообщил военный эксперт Сергей Грабский в эфире Ранок.LIVE.

Эксперт отметил, что такие перерывы дают россиянам возможность определить, успевает ли ПВО Украины восстановиться после предыдущего удара.

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«Это усложняет работу нашей противовоздушной обороны. Я очень извиняюсь, это такое немножко циничное выражение, но это делается с исследовательской целью для того, чтобы выяснить, успевает ли после такого перерыва система противовоздушной обороны Украины, Киева в частности, восстановиться. Успевает ли она приготовиться к следующей атаке», — отметил Грабский.

Напомним, что в ночь на 17 июня 2025 года Россия осуществила массированную атаку на Киев, Одессу и Запорожье, использовав дроны и ракеты. В результате обстрелов в Киеве пострадали по меньшей мере 114 человек, есть погибшие. В Одессе 17 человек получили ранения, среди них беременная женщина. В Запорожье зафиксированы разрушения на предприятиях и в жилых домах.