- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 2357
- Время на прочтение
- 1 мин
Ракетно-дроновая атака 17 июня: какое оружие применила РФ
Сегодня ночью Россия нанесла мощный, комплексный удар по Киеву, Одессе и ряду других регионов Украины, использовав крылатые ракеты, гиперзвуковые боеприпасы, системы "Искандер" и дроны.
В ночь на 17 июня 2025 года Россией были применены при атаке по Киеву и другим регионам Украины ракеты и беспилотники.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Россияне применили:
крылатые ракеты Х-101/55, запущенные бортами ту-95мс;
вероятно крылатые ракеты 3м14 комплекса "Калибр", запущенные из акватории Черного моря;
аэробаллистическую гиперзвуковую ракету Х-47м2 комплекса "Кинжал";
баллистические ракеты 9м723 ОТРК "Искандер-М"/КN-23;
БпЛА типов “Шахед-Герань”, “Гербера” и имитационного назначения.
Под ударом находились Киев, Одесса, Павлоградский, Черниговский и Прилукский районы.
Атака была сложной, комбинированной, с расчетом на одновременное приближение средств воздушного нападения разных типов.
Известно о попадании в жилые дома, гражданских постройках, зафиксировано много разрушений.
Ракетная атака длилась 43 минуты - с 03:09 по 03:52.
Атака БпЛА длилась 11 часов 6 минут – с 18:39 по 05:45.
Напомним, что в Киеве зафиксировано падение российского дрона: работает ПВО.