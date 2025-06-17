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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Время на прочтение
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Ракетно-дроновая атака 17 июня: какое оружие применила РФ

Сегодня ночью Россия нанесла мощный, комплексный удар по Киеву, Одессе и ряду других регионов Украины, использовав крылатые ракеты, гиперзвуковые боеприпасы, системы "Искандер" и дроны.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

В ночь на 17 июня 2025 года Россией были применены при атаке по Киеву и другим регионам Украины ракеты и беспилотники.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Россияне применили:

  • крылатые ракеты Х-101/55, запущенные бортами ту-95мс;

  • вероятно крылатые ракеты 3м14 комплекса "Калибр", запущенные из акватории Черного моря;

  • аэробаллистическую гиперзвуковую ракету Х-47м2 комплекса "Кинжал";

  • баллистические ракеты 9м723 ОТРК "Искандер-М"/КN-23;

  • БпЛА типов “Шахед-Герань”, “Гербера” и имитационного назначения.

Под ударом находились Киев, Одесса, Павлоградский, Черниговский и Прилукский районы.

Атака была сложной, комбинированной, с расчетом на одновременное приближение средств воздушного нападения разных типов.

Известно о попадании в жилые дома, гражданских постройках, зафиксировано много разрушений.

  • Ракетная атака длилась 43 минуты - с 03:09 по 03:52.

  • Атака БпЛА длилась 11 часов 6 минут – с 18:39 по 05:45.

Напомним, что в Киеве зафиксировано падение российского дрона: работает ПВО.

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