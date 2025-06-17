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Астрологический прогноз на 17 июня
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нельзя никого обманывать, даже прикрывая ложь благими намерениями: она се равно раскроется, ухудшив, а не улучшив ситуацию и отношения.
Символ дня: Колесница.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: лиловый
Счастливые камни дня: авантюрин, циркон.
За какую часть тела отвечает: печень.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, проходят быстро, но к врачу обратиться все-таки не помешает – как говорится, на всякий случай.
Питание дня: необходимо отказаться от жирной и тяжелой пиши, алкоголя и сильнодействующих лекарств.
Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.
Дачные работы дня: надо собирать корнеплоды на хранение, а фрукты и лекарственные растения – для сушки.
Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, защищающие дом от недругов и недоброжелателей.
Сны дня: сны нынешней ночи не несут важной информации, поэтому можно не принимать их к сведению.
Табу дня: необходимо тщательно обрабатывать любую – даже небольшую – ранку.
Цитата дня: «Моя философия – встречать закат с другом; мои принципы – встречать рассвет в одиночестве; мое творчество – проводить день с врагами» (Ги де Мопассан).
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