Астрологический прогноз на 17 июня

Колесница / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нельзя никого обманывать, даже прикрывая ложь благими намерениями: она се равно раскроется, ухудшив, а не улучшив ситуацию и отношения.

Символ дня: Колесница.

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Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: лиловый

Счастливые камни дня: авантюрин, циркон.

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За какую часть тела отвечает: печень.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, проходят быстро, но к врачу обратиться все-таки не помешает – как говорится, на всякий случай.

Питание дня: необходимо отказаться от жирной и тяжелой пиши, алкоголя и сильнодействующих лекарств.

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.

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Дачные работы дня: надо собирать корнеплоды на хранение, а фрукты и лекарственные растения – для сушки.

Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, защищающие дом от недругов и недоброжелателей.

Сны дня: сны нынешней ночи не несут важной информации, поэтому можно не принимать их к сведению.

Табу дня: необходимо тщательно обрабатывать любую – даже небольшую – ранку.

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Цитата дня: «Моя философия – встречать закат с другом; мои принципы – встречать рассвет в одиночестве; мое творчество – проводить день с врагами» (Ги де Мопассан).

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