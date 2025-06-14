Лунные ритуалы на каждый день: 16-22 июня

Луна / © Credits

Реклама

Впрочем, ничего запредельного в них, скорее всего, нет, они — влияние на нас сил природы и нашего собственного подсознания, которое часто дает очень дельные советы и своевременные подсказки, которые помогают справиться с любыми жизненными обстоятельствами. Какие ритуалы астрологи советуют проводить нам в это время — с 16 по 22 июня?

Понедельник 16 июня

В этот день астрологи советуют смотреть на небо: ночью падающая звезда позволит загадать желание, а днем очертания облаков подадут важный знак — главное, правильно понять, что их форма нам напоминает.

Вторник 17 июня

В эти лунные сутки рекомендуется проводить ритуал, который называется «Чистка ветром», правда, для него подходит исключительно ветренный день. Выйдя на улицу, надо сначала повернуться к потокам воздуха лицом, а затем спиной. Именно в таком положении нужно представить себе, как мощный поток воздуха проходит сквозь нас и буквально выбивает все, что мешает нам жить — обиды, огорчения, неудачи, ошибки, промахи. Астрологи утверждают, что после такого ритуала человек чувствует себя обновленным, а его жизнь начинается с чистого листа.

Реклама

Среда 18 июня

День благоприятен для медитаций, объектом которых должны стать важные для человека символы. В таком случае они, минуя сознание, попадут прямо в область подсознании, активизировав именно ту его зону, которая отвечает за важный для него вопрос или исполнение загаданное желания.

Четверг 19 июня

Лучший ритуал нынешнего дня — очищение собственного жилья, который можно проводить при помощи самых разных средств — огня, воды — как свяченой, так и простой, ладана, жженого можжевельника или лаврового листа. Что бы из этого списка мы ни выбрали, нужно обойти дом или квартиру по часовой стрелке, желательно, после тщательной уборки.

Пятница 20 июня

Сегодня можно получить силы — как моральные, так и физические — от сосны. Присмотрев приятное человеку дерево, нужно попросить у него разрешения подпитаться от его биологического аккумулятора, а затем прислониться к к столбу спиной и почувствовать, как мощная энергия входит в позвоночник. После ритуала необходимо поблагодарить дерево за помощь.

Суббота 21 июня

В это день астрологи рекомендуют проходить психологические тесты, которые по изображениям — например, как пятна Роршарха — на уровне подсознания позволяют определить в каком эмоциональном состоянии находится человек, и что ему надо сделать, чтобы стабилизировать, уравновесить и гармонизировать его, а заодно и решить какие-то жизненные проблемы.

Реклама

Воскресенье 22 июня

В отличие от работы над ошибками, которую часто астрологи убеждают нас проводить время от времени, ритуал нынешнего дня — работа над успехами. Положительный опыт тоже нуждается в анализе для того, чтобы приумножить — или хотя бы повторить — его. Впрочем, не помешает и критическое отношение к своим достижениям — так называемое головокружение от успехов часто мешает достичь очередного успеха в любой жизненной сфере.