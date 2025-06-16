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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Россия развивает ядерные базы вблизи Европы: спутниковые фото

Спутниковые снимки раскрывают масштабную модернизацию пяти ключевых российских ядерных объектов, включая хранилища в Беларуси и Калининграде.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Президент России Владимир Путин и ядерное оружие

Президент России Владимир Путин и ядерное оружие / © ТСН.ua

Россия модернизирует свои базы ядерного оружия недалеко от границ Евросоюза. Как свидетельствуют спутниковые снимки, одна из таких баз расположена всего в 270 км от территории Швеции. Эксперты считают, что Москва намеренно усиливает напряжение, чтобы вызвать панику в Европе.

Об этом информирует шведский телеканал SVT.

Согласно новым спутниковым снимкам от Planet Labs, в течение последних нескольких лет вблизи Швеции было построено или модернизировано по меньшей мере пять российских баз, связанных с ядерным вооружением.

«Мы это знаем и давно за этим следим. Это касается как российских инвестиций в ядерный оружейный потенциал, так и разработки новой доктрины», — подчеркнул министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Спутниковые снимки от мая 2025 года указывают на активное обновление нескольких ключевых объектов:

  • В белорусском городе Осиповичи модернизируется советское хранилище ядерного оружия. Как отмечают ученые из американской организации FAS, хранилище имеет три уровня ограждений, новую платформу для железнодорожного транспорта и системы ПВО.

  • В Калининграде, всего в 270 км от шведской границы, база претерпела значительные изменения: новые сооружения, тройное заграждение, современные средства связи. По данным польских властей, на этом объекте может храниться около 100 единиц тактического ядерного оружия.

  • На Новой Земле возведены десятки новых объектов. Эксперты называют это место ключевым для испытаний ядерного оружия в России.

  • На Кольском полуострове сооружено около 50 бункеров для баллистических ракет субмарин, а также специализированный причал для погрузки боеголовок на подводные лодки.

Модернизированное советское хранилище ядерного оружия в белорусском городе Осиповичи

Модернизированное советское хранилище ядерного оружия в белорусском городе Осиповичи

Новые объекты на Новой Земле — ключевом месте для испытаний ядерного оружия РФ

Новые объекты на Новой Земле — ключевом месте для испытаний ядерного оружия РФ

РФ стремится вызвать панику в ЕС

Аналитики отмечают, что Кремль намеренно обостряет ситуацию, используя ядерную риторику в качестве инструмента влияния на Запад.

«Россия снизила порог угрозы ядерным оружием, и с момента полномасштабного вторжения в Украину мы видели, что это было сделано более 200 раз на разных политических уровнях», — заявил Йонсон.

Бывший сотрудник НАТО, ранее занимавшийся политикой в области ядерного оружия, а ныне аналитик Тихоокеанского форума Уильям Альберк считает, что Москва сознательно использует страх Запада в качестве инструмента в геополитической игре.

«Россия знает, что эти угрозы вызывают панику на Западе, и именно поэтому они уже 25 лет экспериментируют с эскалацией ядерных угроз, и они используют это, как только хотят, чтобы что-то пошло по их плану», — отметил Альберк.

Напомним, в январе премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его и соседние страны подвергаются гибридным атакам, которые «осуществляются с помощью хакеров, денег, дезинформации и угроз саботажа». Он назвал российскую угрозу долгосрочной, подчеркнув, что такой должна быть и оборона Швеции.

В мае стало известно, войска США активизируют деятельность на стратегическом шведском острове Готланд, который всего в 300 км от Калининграда.

К слову, накануне глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что РФ планирует проверить действенность статьи 5 НАТО и имеет планы агрессии против Запада.

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