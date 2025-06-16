Россия развивает ядерные базы вблизи Европы: спутниковые фото

Президент России Владимир Путин и ядерное оружие / © ТСН.ua

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Россия модернизирует свои базы ядерного оружия недалеко от границ Евросоюза. Как свидетельствуют спутниковые снимки, одна из таких баз расположена всего в 270 км от территории Швеции. Эксперты считают, что Москва намеренно усиливает напряжение, чтобы вызвать панику в Европе.

Об этом информирует шведский телеканал SVT.

Согласно новым спутниковым снимкам от Planet Labs, в течение последних нескольких лет вблизи Швеции было построено или модернизировано по меньшей мере пять российских баз, связанных с ядерным вооружением.

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«Мы это знаем и давно за этим следим. Это касается как российских инвестиций в ядерный оружейный потенциал, так и разработки новой доктрины», — подчеркнул министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Спутниковые снимки от мая 2025 года указывают на активное обновление нескольких ключевых объектов:

В белорусском городе Осиповичи модернизируется советское хранилище ядерного оружия. Как отмечают ученые из американской организации FAS, хранилище имеет три уровня ограждений, новую платформу для железнодорожного транспорта и системы ПВО.

В Калининграде, всего в 270 км от шведской границы, база претерпела значительные изменения: новые сооружения, тройное заграждение, современные средства связи. По данным польских властей, на этом объекте может храниться около 100 единиц тактического ядерного оружия.

На Новой Земле возведены десятки новых объектов. Эксперты называют это место ключевым для испытаний ядерного оружия в России.

На Кольском полуострове сооружено около 50 бункеров для баллистических ракет субмарин, а также специализированный причал для погрузки боеголовок на подводные лодки.

Модернизированное советское хранилище ядерного оружия в белорусском городе Осиповичи

Новые объекты на Новой Земле — ключевом месте для испытаний ядерного оружия РФ

РФ стремится вызвать панику в ЕС

Аналитики отмечают, что Кремль намеренно обостряет ситуацию, используя ядерную риторику в качестве инструмента влияния на Запад.

«Россия снизила порог угрозы ядерным оружием, и с момента полномасштабного вторжения в Украину мы видели, что это было сделано более 200 раз на разных политических уровнях», — заявил Йонсон.

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Бывший сотрудник НАТО, ранее занимавшийся политикой в области ядерного оружия, а ныне аналитик Тихоокеанского форума Уильям Альберк считает, что Москва сознательно использует страх Запада в качестве инструмента в геополитической игре.

«Россия знает, что эти угрозы вызывают панику на Западе, и именно поэтому они уже 25 лет экспериментируют с эскалацией ядерных угроз, и они используют это, как только хотят, чтобы что-то пошло по их плану», — отметил Альберк.

Напомним, в январе премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его и соседние страны подвергаются гибридным атакам, которые «осуществляются с помощью хакеров, денег, дезинформации и угроз саботажа». Он назвал российскую угрозу долгосрочной, подчеркнув, что такой должна быть и оборона Швеции.

В мае стало известно, войска США активизируют деятельность на стратегическом шведском острове Готланд, который всего в 300 км от Калининграда.

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К слову, накануне глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что РФ планирует проверить действенность статьи 5 НАТО и имеет планы агрессии против Запада.