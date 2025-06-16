Росія розбудовує ядерні бази поблизу Європи: супутникові фото

Президент Росії Володимир Путін і ядерна зброя / © ТСН.ua

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Росія модернізує свої бази ядерної зброї неподалік кордонів Євросоюзу. Як свідчать супутникові знімки, одна з таких баз розташована лише за 270 км від території Швеції. Експерти вважають, що Москва навмисно підсилює напругу, щоб викликати паніку у Європі.

Про це інформує шведський телеканал SVT.

Згідно з новими супутниковими знімками від Planet Labs, протягом останніх кількох років поблизу Швеції було збудовано або модернізовано щонайменше п’ять російських баз, пов’язаних із ядерним озброєнням.

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«Ми це знаємо і давно за цим стежимо. Це стосується як російських інвестицій у ядерний збройовий потенціал, так і розробки нової доктрини», — наголосив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Супутникові знімки від травня 2025 року вказують на активне оновлення кількох ключових об’єктів:

У білоруському місті Осиповичі модернізується радянське сховище ядерної зброї. Як зазначають науковці з американської організації FAS, сховище має три рівні огорож, нову платформу для залізничного транспорту та системи ППО.

У Калінінграді, лише за 270 км від шведського кордону, база зазнала значних змін: нові споруди, потрійне загородження, сучасні засоби зв’язку. За даними польської влади, на цьому об’єкті може зберігатися близько 100 одиниць тактичної ядерної зброї.

На Новій Землі зведено десятки нових об’єктів. Експерти називають це місце ключовим для випробувань ядерної зброї в Росії.

На Кольському півострові споруджено близько 50 бункерів для балістичних ракет субмарин, а також спеціалізований причал для завантаження боєголовок на підводні човни.

Модернізоване радянське сховище ядерної зброї у білоруському місті Осиповичі / © Planet Labs

Нові об’єкти на Новій Землі — ключовому місці для випробувань ядерної зброї РФ / © Planet Labs

РФ прагне викликати паніку в ЄС

Аналітики зазначають, що Кремль навмисно загострює ситуацію, використовуючи ядерну риторику як інструмент впливу на Захід.

«Росія знизила поріг загрози ядерною зброєю, і від моменту повномасштабного вторгнення до України ми бачили, що це було зроблено понад 200 разів на різних політичних рівнях», — заявив Йонсон.

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Колишній працівник НАТО, який раніше займався політикою в галузі ядерної зброї, а нині аналітик Тихоокеанського форуму Вільям Альберк вважає, що Москва свідомо використовує страх Заходу як інструмент у геополітичній грі.

«Росія знає, що ці загрози викликають паніку на Заході, і саме тому вони вже 25 років експериментують з ескалацією ядерних загроз, і вони використовують це, щойно хочуть, щоб щось пішло за їхнім планом», — зазначив Альберк.

Нагадаємо, у січні прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його та сусідні країни зазнають гібридних атакам, що «здійснюються за допомогою хакерів, грошей, дезінформації та загроз саботажу». Він назвав російську загрозу довгостроковою, наголосивши, що такою має бути і оборона Швеції.

У травні стало відомо, війська США активізують діяльність на стратегічному шведському острові Готланд, що лише за 300 км від Калінінграда.

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До слова, напередодні голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль заявив, що РФ планує перевірити дієвість статті 5 НАТО та має плани агресії проти Заходу.