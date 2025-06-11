Російські війська / © Associated Press

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РФ може вдатися до збройних провокацій або дипломатичних демаршів поблизу Сувальського коридору, що сполучає Білорусь із Калінінградською областю (колишнім Кенігсбергом).

Про це заявив кандидат історичних наук, співробітник Секретаріату ООН у 1987–2019 роках Дмитро Довгополий в етері Еспресо.

«З боку Росії, з боку агресора, я б чекав якихось дій. Я дивився на так званий Сувальський коридор. Це той коридор, який поєднує Росію з Кенігсбергом. І я б там очікував чи збройних провокацій, чи якихось дипломатичних демаршів. Але я б очікував якихось провокацій саме у районі Сувалок. Це у зв’язку з Білоруссю», — зазначив експерт.

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За його словами, якщо таких провокацій не буде, увагу варто звернути на масштабні навчання «Захід-2025», які відбудуться восени.

«Якщо цього не відбудеться, є різні дані про навчання „Захід-2025“. Офіційно росіяни оголосили 12 до 15 тисяч учасників. Естонська розвідка вказує на 50 тисяч і до 100 тисяч. Якщо дійсно так, то це дуже небезпечна концентрація на українському кордоні. Це також можливість провокацій», — наголосив Довгополий.

Водночас дипломат висловив впевненість, що Україна здатна здивувати світ так само, як це вже було раніше.

«Що стосується України, Україна дивувала світ вже не один раз. І з крейсером „Москва“, і з дронами. І я вважаю, що і у Малюка, і у Буданова щось є у задній кишені, чим вони зможуть здивувати», — підсумував він.

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Раніше повідомлялося, що Головне управління розвідки Міноборони вважає малоймовірним напад Росії на країни НАТО у короткостроковій перспективі.

Ми раніше інформували, що колишній генерал США і ексочільник ЦРУ Девід Петреус заявив, що Росія може розпочати вторгнення до Литви, щоб перевірити рішучість Заходу.