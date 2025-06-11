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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Россия может прибегнуть к провокациям в Сувальском коридоре — дипломат

Россия может попытаться спровоцировать конфликт вблизи Сувальского коридора, в частности, в связи с действиями Беларуси.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Российские войска

Российские войска / © Associated Press

РФ может прибегнуть к вооруженным провокациям или дипломатическим демаршам близ Сувальского коридора, соединяющего Беларусь с Калининградской областью (бывшим Кенигсбергом).

Об этом заявил кандидат исторических наук, сотрудник Секретариата ООН в 1987-2019 годах Дмитрий Довгополый в эфире Эспрессо.

«Со стороны России, со стороны агрессора, я бы ожидал каких-то действий. Я смотрел на так называемый Сувальский коридор. Это тот коридор, который соединяет Россию с Кенигсбергом. И я бы там ожидал или вооруженных провокаций, или каких-нибудь дипломатических демаршей. Но я бы ожидал каких-то провокаций именно в районе Сувалок. Это в связи с Беларусью», — отметил эксперт.

По его словам, если таких провокаций не будет, внимание следует обратить на масштабные учения «Запад-2025», которые состоятся осенью.

«Если этого не произойдет, есть разные данные об обучении „Запад-2025“. Официально россияне объявили от 12 до 15 тысяч участников. Эстонская разведка указывает на 50 тысяч и до 100 тысяч. Если действительно так, это очень опасная концентрация на украинской границе. Это тоже возможность провокаций», — подчеркнул Довгополый.

В то же время дипломат выразил уверенность, что Украина способна удивить мир так же, как это было раньше.

«Что касается Украины, Украина удивляла мир уже не единожды. И с крейсером „Москва“, и с дронами. И я считаю, что и у Малыша, и у Буданова что-то есть в заднем кармане, чем они смогут удивить», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что Главное управление разведки Минобороны считает маловероятным нападение России на страны НАТО в краткосрочной перспективе.

Мы ранее информировали, что бывший генерал США и экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что Россия может начать вторжение в Литву, чтобы проверить решимость Запада.

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