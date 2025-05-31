Экс-руководитель ЦРУ назвал страну, на которую Кремль нападет после Украины

Кремль. / © Associated Press

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Если Россия одержит победу в Украине, то "фюрер" Владимир Путин может попытаться вторгнуться в страну НАТО. По всей вероятности, его целью будет Балтия.

Об этом заявил бывший генерал США и экс-руководитель ЦРУ Дэвид Петреус в интервью DailyMail .

По его словам, целью Кремля было свержение президента Владимира Зеленского, чтобы "установить марионеточного лидера и контролировать всю Украину. Петреус отметил, как только это будет сделано, они сосредоточятся на одном из государств Балтии".

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Генерал считает, что РФ может начать вторжение, чтобы проверить решительность Запада. Первоочередной целью Путина может быть Литва.

"Литва занимала ведущее место в его речах. Нам следовало бы прислушаться к нему гораздо больше", - заметил бывший руководитель ЦРУ.

Кроме того, Петреус подверг критике президента США Дональда Трампа за то, что он неоднократно давал Путину второй шанс. Кроме того, отрицательно генерал высказался и в отношении экс-глава государства Джо Байдена из-за его неспособности адекватно вооружить ВСУ.

"Мы видели три случая, когда президент США угрожал, что через две недели нам придется применить другой подход. На этот раз посмотрим, что произойдет на самом деле", - сказал он.

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По его словам, Вашингтон слишком долго медлили с отдельными решениями. В частности, о предоставлении танков M1 Abrams, F-16, системам залпового огня и т.д. Поэтому, отмечает Петреус, украинцы не могли своевременно менять динамику на поле боя.

"Это было очень бесполезно для украинцев. Каждый раз им приходилось просить и ждать, а потом мы говорили "нет", а потом "возможно", и в конце концов они получали это", - подчеркнул экс-глава ЦРУ.

Напомним, ранее бывший советник американского президента Дональда Трампа Джон Болтон назвал условия, при которых Россия нападет на НАТО – хотя сейчас Москва не имеет достаточной военной силы для этого. Впрочем, Кремлю чрезвычайно нужен Сувальский коридор, который дал бы сухопутный доступ в Калининградскую область - как это было во времена СССР.

Тем временем европейские разведки утверждают, что через три-пять лет Россия сможет собрать достаточно сил, чтобы попытаться ворваться по крайней мере в одну страну ЕС или НАТО. Эти предупреждения разведывательных служб Германии и Дании очень серьезны, отмечают аналитики. Так что Европа не может их игнорировать.

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Дата публикации 23:44, 30.05.25 Количество просмотров 12 Стамбул 2.0: Зеленский разговаривал с Эрдоганом! Когда следующая встреча?