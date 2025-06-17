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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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Какие напитки в любом случае нельзя пить в самолете: стюардесса рассказала почему

Бортпроводница с 22-летним стажем объяснила, какие напитки не стоит употреблять в самолете. Один из них довольно неожиданный.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Самолет

Самолет / © Associated Press

Сью Фогвелл, имеющая более 22 лет опыта работы бортпроводницей, предупреждает: «Я всегда избегаю коктейля „Кровавая Мэри“ или томатного сока во время полета».

Об этом пишет Mail.Online.

Причина — высокое содержание натрия. По словам Фогвелла, соль в сочетании с сухим воздухом в салоне способствует быстрому обезвоживанию организма. А когда к этому прибавляется еще и алкоголь — организм теряет влагу еще быстрее.

Кровавая Мэри — это не только соль, но и водка. Известно, что алкоголь обезвоживает тело, а при пониженном давлении в самолете этот эффект усиливается. Поэтому даже Национальная служба здравоохранения рекомендует ограничить потребление алкоголя на борту.

Сью Фогвелл также не рекомендует пить воду из-под крана в самолете. По ее словам, она никогда не употребляет такую воду — а также напитки на ее основе, в частности чай и кофе.

Причина — система подачи воды на борту: она поступает из баков, чистота которых не всегда гарантируется. Это создает опасности для здоровья.

Если вы хотите освежиться во время перелета, выбирайте бутилированную воду или соки с низким содержанием соли и без алкоголя. Легкие негазированные напитки лучше поддержат ваш водный баланс.

Известность определенных напитков в небе не всегда означает их пользу. Бортпроводники, наблюдающие за реакцией пассажиров каждый день, точно знают, что может пойти не так. Перед заказом Кровавой Мэри в следующий раз — вспомните совет Сью.

Напомним, ранее мы писали, о 7 простых, но эффективных советах, которые сделают любое путешествие более комфортным, дешевым и безопасным.

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