Названы напитки, которые ни в коем случае нельзя пить, когда на улице жара

Какие напитки нельзя пить в жару / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Врачи рекомендуют осторожно выбирать напитки в жаркое время года, ведь это вопрос не только комфорта, но и безопасности. От некоторых из них могут быть головные боли, слабость и даже тепловой удар. Рассказываем, какие напитки нельзя пить летом, чтобы не испытывать проблем со здоровьем.

Что лучше не пить летом: 5 напитков, которых следует избегать в жару

Алкоголь. Даже один бокал пива или вина в жару может нанести организму серьезный вред. Алкогольные напитки расширяют сосуды, что в сочетании с высокой температурой увеличивает риск перегрева. К тому же, они действуют как мочегонное средство, что ускоряет обезвоживание организма. Поэтому возникает слабость, головокружение и ухудшение самочувствия. Газированные сладкие напитки. Лимонады, кола и другие шипучие напитки с высоким содержанием сахара не только не утоляют жажду, но и наоборот, еще больше усиливают ее. Большое количество сахара вызывает скачок инсулина, а затем происходит резкое падение энергии. Кроме того, такие напитки способствуют образованию газов и могут вызвать дискомфорт в желудке во время жары. Кофе и крепкий черный чай. Эти напитки обладают мочегонным эффектом, из-за чего организм теряет много жидкости. В жару это особенно опасно, ведь человек активно потеет. Чрезмерное употребление кофеина может также вызвать тахикардию, нервозность и обезвоживание. Если вы не можете не пить кофе, нужно ограничиться одной чашкой в день и употреблять больше воды. Энергетики. В составе этих напитков очень много кофеина, сахара и синтетических примесей. Они повышают артериальное давление, вызывают переутомление нервной системы и могут привести к сердечному приступу, особенно в жару. Холодное молоко и молочные коктейли. Молочные продукты тяжело перевариваются, потому могут вызвать чувство тяжести, вздутия либо тошноту, в особенности если напиток был очень холодным. К тому же, в жару повышается риск быстрой порчи молочных напитков, что может привести к отравлению.

Лучшим вариантом в жару остается обычная вода — чистая, комнатной температуры или немного прохладная. Можно добавить в нее кусочек лимона, мяты или огурца, такие добавки не только будут освежать, но и будут полезными для здоровья.