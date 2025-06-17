Трамп блокирует инициативу Стармера по санкциям: премьер жестко ответил

Кир Стармер. / © Associated Press

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Диктатор-президент РФ Владимир Путин "не держит все карты" в войне против Украины.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает Politico.

Издание отмечает, что заявление британского премьера воспринимается как косвенный ответ президенту США Дональду Трампу, который высказывался, мол, у украинского лидера Владимира Зеленского "не есть козырей" в переговорах с Россией.

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Кроме того, во время саммита G7 Стармер призвал мировых лидеров усилить экономическое давление на Россию. По его словам, международное сообщество "должно воспользоваться этим моментом, чтобы усилить экономическое давление и показать президенту Путину, мол, в его и российских интересах продемонстрировать, что он серьезно настроен на мир".

Стармер подчеркнул, что новый пакет санкций G7 против РФ будет объявлен во вторник. Впрочем, детали пока не разглашаются.

Как сообщалось, Трамп блокирует инициативу Стармера по санкциям против России на саммите G7. Президент США также раскритиковал предыдущее решение об исключении России из формата Большой восьмерки, назвав это ошибкой.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о "козырях" Путина в потенциальных переговорах . Якобы преимущество РФ в том, что она "захватила обширную территорию".

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Впрочем, позже американский лидер Трамп передумал и заявил, мол, у Путина также нет "козырей". Да и вообще, подчеркнул он, ни у кого нет козырей, а потому, говорит он, нужны переговоры.