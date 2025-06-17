Она изменила ее стиль: стало известно, кто подбирает луки принцессе Беатрис

Оливия Бэкингем / © Getty Images

Реклама

Многие помнят, как принцессу Беатрис засмеяли после того, как она появилась на свадьбе Кейт Миддлтон и принца Уильяма в 2011 году в шляпе, которую в прессе назвали «гигантским кренделем». С тех пор многое изменилось, принцесса познакомилась с Оливией Бекингем и ее образы для публичных выходов претерпели грандиозных перемен.

Кто такая Оливия Бэкингем

Оливия Бэкингем в детстве

Гонконгка в четвертом поколении, имеет глубокие связи с бывшей британской колонией. Ее прадед, Ноэль Краучер, был соучредителем Гонконгской фондовой биржи.

Проведя детство в Гонконге, Бекингем переехала в Лондон, чтобы получить образование, посещая школы Garden House и Heathfield, пишет scmp.com. Позже она изучала фотографию в Лондонской школе изящных искусств и работала портретным и пейзажным фотографом, прежде чем присоединиться к фирме по связям с общественностью. Однако именно возвращение в Гонконг в возрасте 24 лет по-настоящему изменило ее карьерный путь. Там, работая помощником редактора журнала моды, она открыла для себя мир моды.

Реклама

После шести месяцев работы с образцами и приготовления чая она решилась на смелый шаг и стала фрилансером.

Оливия Бэкингем

«Я просто делала это по ходу дела, совершала ошибки, училась на них и встречала удивительных людей», — вспоминала она. «Я всегда была той самой блондинкой, которая ходила на все модные мероприятия».

За это время она постепенно нарастила свое портфолио, занимаясь как индивидуальными клиентами, так и редакционными съемками. Затем в 2019 году она решила вернуться в Лондон.

Среди ее клиентов Кэри Маллиган, Поппи Делевинь и Ники Хилтон. От Коачеллы до Венецианского кинофестиваля, она работала как со стилем для выступлений, так и с мероприятиями на красной дорожке.

Реклама

Оливия Бэкингем / © Getty Images

Знакомство с принцессой Беатрис

Сотрудничество с британской принцессой Йоркской началось в 2019 году. Ее способность сочетать винтажные образы с гламурным, только что сошедшим с подиума стилем помогли превратить некогда критикуемую принцессу в одну из самых стильных знаменитостей Великобритании.

Принцесса Беатрис и Оливия Бэкингем

«Я так благодарна за наше совместное путешествие в мире моды и за неоспоримую дружбу, которую мы сформировали», — написала Бекингем в Instagram в день рождения принцессы Беатрис в августе прошлого года. «Работа с тобой приносит мне столько радости — я так горжусь тобой и всем, чего ты достигла», — написала она.

Стиль принцессы Йоркской действительно с тех пор изменился в лучшую сторону. Вспоминаем некоторые ее образы с разных публичных выходов.

Принцесса Беатрис и Оливия Бэкингем

Принцесса Беатрис / © Getty Images

Принцесса Беатрис / © Getty Images

Принцесса Беатрис / © Getty Images

Принцесса Беатрис / © Getty Images

Принцесса Беатрис / © Getty Images Принцесса Беатрис / © Getty Images Принцесса Беатрис / © Getty Images Принцесса Беатрис / © Getty Images Принцесса Беатрис / © Getty Images Принцесса Беатрис Йоркская и Дасти Дженкинс, директор по связям с общественностью Spotify / © Getty Images Принцесса Беатрис / © Associated Press Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо и сыном Кристофером / © Associated Press Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / © Getty Images Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / © Getty Images Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / © Associated Press Принцесса Беатрис / © Getty Images Принцесса Беатрис / © Associated Press Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / © Getty Images Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / © Getty Images Принцесса Беатрис / © Getty Images Принцесса Беатрис / © Getty Images