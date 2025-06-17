Синоптик рассказала, какой будет погода

Прогноз погоды

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Ветер разогнал смог над Киевом, а атмосферный фронт принес дожди с грозами - погода в Украине начинает постепенно очищаться.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Прошлой ночью ветер был почти штильным, всего 2 м/с, из-за чего загрязненный воздух задерживался. Но сегодня в столице порывы достигают 11 м/с, что способствует рассеиванию смога. Атмосферный фронт движется по стране, принося дожди с грозами, которые локально могут быть достаточно сильными.

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Завтра, 18 июня, ночью осадки ожидаются на востоке и юго-востоке Украины, днем и вечером дожди возможны местами на севере. Однако большая часть территории будет оставаться сухой. Ветер северо-западный, порывистый, что поможет улучшить качество воздуха.

В Киеве 18 июня осадков не предвидится, разве вечером возможен слабый дождь. Температура воздуха днем будет колебаться около +23...+24 градусов.

Погода 19 июня существенных изменений не претерпит, а вот 20 июня ожидается больше дождей и заметное снижение температуры.

Напомним, в целом погода в Украине 17-22 июня в Украине будет жаркой. Однако 20 и 21 июня несколько похолодает (кроме юга). Периодические дожди - преимущественно по северу страны.

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