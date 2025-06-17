ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
168
Час на прочитання
1 хв

Синоптикиня розповіла, якою буде погода

Вітер і дощі сприяють очищенню повітря та зниженню температури повітря.

Прогноз погоди

Прогноз погоди / © ТСН

Вітер розігнав смог над Києвом, а атмосферний фронт приніс дощі з грозами — погода в Україні починає поступово очищатися.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Минулої ночі вітер був майже штильним, лише 2 м/с, через що забруднене повітря затримувалося. Але сьогодні в столиці пориви досягають 11 м/с, що сприяє розсіюванню смогу. Атмосферний фронт рухається країною, приносячи дощі з грозами, які локально можуть бути досить сильними.

Завтра, 18 червня, вночі опади очікуються на сході та південному сході України, вдень і ввечері дощі можливі місцями на півночі. Проте більша частина території залишатиметься сухою. Вітер північно-західний, поривчастий, що допоможе покращити якість повітря.

У Києві 18 червня опадів не передбачається, хіба ввечері можливий слабкий дощ. Температура повітря вдень коливатиметься близько +23…+24 градусів.

Погода 19 червня суттєвих змін не зазнає, а от 20 червня очікується більше дощів і помітне зниження температури.

Нагадаємо, загалом погода в Україні 17-22 червня в Україні буде спекотною. Проте 20 та 21 червня дещо похолоднішає (окрім півдня). Періодичні дощі — переважно по півночі країни.

Дата публікації
Кількість переглядів
168
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie