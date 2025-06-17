Синоптикиня розповіла, якою буде погода

Прогноз погоди / © ТСН

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Вітер розігнав смог над Києвом, а атмосферний фронт приніс дощі з грозами — погода в Україні починає поступово очищатися.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Минулої ночі вітер був майже штильним, лише 2 м/с, через що забруднене повітря затримувалося. Але сьогодні в столиці пориви досягають 11 м/с, що сприяє розсіюванню смогу. Атмосферний фронт рухається країною, приносячи дощі з грозами, які локально можуть бути досить сильними.

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Завтра, 18 червня, вночі опади очікуються на сході та південному сході України, вдень і ввечері дощі можливі місцями на півночі. Проте більша частина території залишатиметься сухою. Вітер північно-західний, поривчастий, що допоможе покращити якість повітря.

У Києві 18 червня опадів не передбачається, хіба ввечері можливий слабкий дощ. Температура повітря вдень коливатиметься близько +23…+24 градусів.

Погода 19 червня суттєвих змін не зазнає, а от 20 червня очікується більше дощів і помітне зниження температури.

Нагадаємо, загалом погода в Україні 17-22 червня в Україні буде спекотною. Проте 20 та 21 червня дещо похолоднішає (окрім півдня). Періодичні дощі — переважно по півночі країни.

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