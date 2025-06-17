Трамп блокує ініціативу Стармера щодо санкцій: прем'єр жорстко відповів

Кір Стармер. / © Associated Press

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Диктатор-президент РФ Володимир Путін "не тримає всі карти" у війні проти України.

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, повідомляє Politico.

Видання наголошує, що заява британського прем’єра сприймається як непряма відповідь президенту США Дональду Трампу, який висловлювався, мовляв, український лідер Володимир Зеленський "не має козирів" у переговорах з Росією.

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Окрім того, під час саміту G7 Стармер закликав світових лідерів посилити економічний тиск на Росію. З його слів, міжнародна спільнота “повинна скористатися цим моментом, щоб посилити економічний тиск і показати президенту Путіну, мовляв, в його - та російських — інтересах продемонструвати, що він серйозно налаштований на мир”..

Зауважимо, Стармер наголосив, що новий пакет санкцій G7 проти РФ буде оголошено у вівторок. Втім, деталі поки не розголошує.

Як повідомлялося, Трамп блокує ініціативу Стармера щодо санкцій проти Росії на саміті G7. Президент США також розкритикував попереднє рішення про виключення Росії з формату “Великої вісімки”, назвавши це “помилкою”.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив про "козирі" Путіна у потенційних переговорах. Нібито перевага РФ в тому, що вона "захопила велику територію".

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Втім, пізніше американський лідер Трамп передумав і заявив, мовляв, Путін також не має "козирів". Та й загалом, наголосив він, “ні в кого немає козирів”, а тому, каже він, потрібні переговори.