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Сделайте это перед зарядкой смартфона — и батарея будет держать заряд вдвое дольше
Правильные привычки при зарядке смартфона — это не просто техническая мелочь, а реальная возможность сохранить ресурс аккумулятора. Следуйте этим простым советам, тогда ваш телефон будет работать дольше, а батарея не подведет в самый ответственный момент.
Большинство пользователей даже не догадываются, что некоторые ежедневные привычки во время зарядки смартфона постепенно уничтожают батарею.
Что нужно сделать перед зарядкой смартфона, чтобы аккумулятор долго не разряжался
Снимите чехол. При зарядке смартфон нагревается. Если он будет в чехле, тепло не будет отводиться, что ухудшает состояние батареи. Во избежание перегрева снимайте чехол перед подключением к зарядному устройству.
Уложите гаджет на ровную прохладную поверхность. Это позволит телефону охлаждаться равномерно, не создавая дополнительной тепловой нагрузки на аккумулятор.
Какие ошибки убивают батарею: об этом нужно знать
Не заряжайте смартфон до 100% и не разряжайте до нуля.
Идеальный уровень заряда — от 50 до 80%. Полная зарядка и глубокая разрядка аккумулятора изнашивают значительно быстрее.
Не оставляйте телефон на зарядке на ночь.
Хотя большинство современных моделей останавливают зарядку на 100%, процесс периодической подкормки все равно нагружает аккумулятор и создает избыточное тепло.
Дополнительные советы, чтобы заряд держался дольше
Используйте режим энергосбережения. Включите этот режим, если заряд менее 30% или если зарядное устройство не будет доступно в течение длительного времени.
Уменьшите яркость экрана или включите автонастройку. Яркий экран — один из самых больших «пожирателей» заряда. Автоматическая регулировка поможет сэкономить энергию.
Выключайте Wi-Fi, Bluetooth и геолокацию при неиспользовании. Эти функции работают в фоновом режиме и потребляют заряд, даже если они не нужны.
Закрывайте ненужные приложения. Программы, оставшиеся в фоновом режиме, могут продолжать потреблять энергию. Регулярно просматривайте запущенные приложения и выключайте неиспользуемые приложения.
Обновляйте прошивку смартфона. Производители постоянно оптимизируют работу системы. Свежие обновления часто улучшают энергоэффективность.