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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
440
Время на прочтение
2 мин

Сделайте это перед зарядкой смартфона — и батарея будет держать заряд вдвое дольше

Правильные привычки при зарядке смартфона — это не просто техническая мелочь, а реальная возможность сохранить ресурс аккумулятора. Следуйте этим простым советам, тогда ваш телефон будет работать дольше, а батарея не подведет в самый ответственный момент.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как заряжать телефон, чтобы батарея долго держала заряд

Как заряжать телефон, чтобы батарея долго держала заряд / © Pexels

Большинство пользователей даже не догадываются, что некоторые ежедневные привычки во время зарядки смартфона постепенно уничтожают батарею.

Что нужно сделать перед зарядкой смартфона, чтобы аккумулятор долго не разряжался

  • Снимите чехол. При зарядке смартфон нагревается. Если он будет в чехле, тепло не будет отводиться, что ухудшает состояние батареи. Во избежание перегрева снимайте чехол перед подключением к зарядному устройству.

  • Уложите гаджет на ровную прохладную поверхность. Это позволит телефону охлаждаться равномерно, не создавая дополнительной тепловой нагрузки на аккумулятор.

Какие ошибки убивают батарею: об этом нужно знать

  • Не заряжайте смартфон до 100% и не разряжайте до нуля.

  • Идеальный уровень заряда — от 50 до 80%. Полная зарядка и глубокая разрядка аккумулятора изнашивают значительно быстрее.

  • Не оставляйте телефон на зарядке на ночь.

  • Хотя большинство современных моделей останавливают зарядку на 100%, процесс периодической подкормки все равно нагружает аккумулятор и создает избыточное тепло.

Дополнительные советы, чтобы заряд держался дольше

  1. Используйте режим энергосбережения. Включите этот режим, если заряд менее 30% или если зарядное устройство не будет доступно в течение длительного времени.

  2. Уменьшите яркость экрана или включите автонастройку. Яркий экран — один из самых больших «пожирателей» заряда. Автоматическая регулировка поможет сэкономить энергию.

  3. Выключайте Wi-Fi, Bluetooth и геолокацию при неиспользовании. Эти функции работают в фоновом режиме и потребляют заряд, даже если они не нужны.

  4. Закрывайте ненужные приложения. Программы, оставшиеся в фоновом режиме, могут продолжать потреблять энергию. Регулярно просматривайте запущенные приложения и выключайте неиспользуемые приложения.

  5. Обновляйте прошивку смартфона. Производители постоянно оптимизируют работу системы. Свежие обновления часто улучшают энергоэффективность.

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Дата публикации
Количество просмотров
440
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