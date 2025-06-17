Выглядела элегантно: экс-участница Spice Girls пришла посмотреть фильм "F1: Фильм"

Джери Холлиуэлл и Кристиан Хорнер / © Associated Press

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Певица вышла на фотоколл мероприятия в белом платье из фактурной ткани, с декольте, высокой горловиной и карманами.

Наряд она носила в сочетании с босоножками на платформе и высоких каблуках, а также сделала укладку «голливудская волна», накрасила губы красной помадой и добавила к образу гламурные серьги в виде лепестков с камнями.

Джери Холлиуэлл и Кристиан Хорнер / © Associated Press

Компанию Джери составил на мероприятии ее муж — Кристиан Хорнер, который является руководителем команды «Формулы-1», которая принимает участие в автогонкам.

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Также отметим, что главную роль в фильме исполнил голливудский актер Брэд Питт, который пришел на мероприятие со своей возлюбленной Инес де Рамон. Несмотря на то, что пара в отношениях с 2022 года, это было их первое совместное появление на фотоколле.

Брэд Питт и Инес де Рамон / © Associated Press

В украинский прокат «F1: Фильм» выйдет 26 июня.