В ярко-розовом образе и с сумкой Prada: экс-участница Spice Girls пришла на радио к Аманде Холден

Певица выбрала для интервью милый образ.
45-летняя Эмма Бантон, которая является бывшей участницей популярной девичьей поп-группы Spice Girls, попала под прицел папарацци в Лондоне. Знаменитость сфотографировали, когда она выходила с радиостанции Heart, где давала интервью знаменитой ведущей и моднице Аманде Холден.
Для своего выхода Эмма выбрала очень яркий образ, в котором сочетала розовый брючный костюм от бренда ME+EM и сумку-ведро на длинном ремешке от Prada, босоножки на высокой платформе оливкового цвета и белую блузу.
Аманда в тот день тоже не упустила шанс эффектно нарядиться, ведь пришла на работу в романтическом образе, выбрав асимметричное платье с принтом мильфлер – множеством мелких цветов и рюшами на юбке. Зона декольте была расшита тонкой белой полоской кружева. Тонкие бретельки свисали с плеч.
Читайте также: В платье с перьями и вышивкой: роскошная Аманда Холден появилась в эфире "Евровидения"