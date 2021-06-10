В ярко-розовом образе и с сумкой Prada: экс-участница Spice Girls пришла на радио к Аманде Холден

Певица выбрала для интервью милый образ.

45-летняя Эмма Бантон, которая является бывшей участницей популярной девичьей поп-группы Spice Girls, попала под прицел папарацци в Лондоне. Знаменитость сфотографировали, когда она выходила с радиостанции Heart, где давала интервью знаменитой ведущей и моднице Аманде Холден.

Для своего выхода Эмма выбрала очень яркий образ, в котором сочетала розовый брючный костюм от бренда ME+EM и сумку-ведро на длинном ремешке от Prada, босоножки на высокой платформе оливкового цвета и белую блузу.

Эмма Бантон / Getty Images

Аманда в тот день тоже не упустила шанс эффектно нарядиться, ведь пришла на работу в романтическом образе, выбрав асимметричное платье с принтом мильфлер – множеством мелких цветов и рюшами на юбке. Зона декольте была расшита тонкой белой полоской кружева. Тонкие бретельки свисали с плеч.

Аманда Холден / Getty Images

Читайте также: В платье с перьями и вышивкой: роскошная Аманда Холден появилась в эфире "Евровидения"

Аманда Холден в объективах папарацци (56 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку